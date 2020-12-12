Раскрыт новогодний налет на архангельский банк. Причастен охранник

Как и предполагали наши коллеги по «Вольному делу», в преступление активное участие принимал сотрудник ЧОПа, отвечавшего за защиту финансового учреждения.
Из пресс-релиза:
«Сотрудниками ГУУР МВД России и Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области совместно с представителями регионального Управления ФСБ России при содействии подразделения безопасности ПАО «Сбербанк России» задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступление было совершено 30 декабря минувшего года. Неизвестный в маске проник в служебное помещение и, применив газовый баллончик, открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку с денежными средствами в российских рублях и иностранной валюте. Ущерб составил более 21 миллиона рублей.
Следователем Следственного управления УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе оперативной работы были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Полицейские обратили внимание на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена, занимавшегося тяжелой атлетикой. Изучая личности возможных фигурантов преступления, сотрудники полиции установили человека с подобным увлечением.
«В результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления двух жителей Архангельска. Один из них – руководитель службы безопасности одного из торговых центров. Второй фигурант – сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка. По версии следствия, он содействовал в разработке плана разбойного нападения и обеспечил условия для его реализации, находясь в день совершения преступления на рабочем месте», - рассказала Ирина Волк.
Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников. Тайник был оборудован внутри пианино. У его возможного соучастника крупная сумма была обнаружена в подкапотном пространстве принадлежащего ему автомобиля.
«Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, они дали признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», - уточнила Ирина Волк.