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Глава МО "Обозерская" манипулировала сиротскими квартирами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению главы муниципального образования «Обозерское» Юлии Андруцкой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что в 2019 обвиняемая незаконно исключила квартиру, приобретенную для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из категории жилья специального найма, и перевела ее в другую категорию жилого фонда, чем существенно нарушила права незащищенной категории граждан. В результате допущенного превышения должностных полномочий МО «Плесецкий муниципальный район» причинен материальный ущерб в размере стоимости квартиры, которая составила более 1 млн.рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов проверки, проведенной прокуратурой Плесецкого района.

В ходе допроса обвиняемая отказалась высказать свое отношение к предъявленному обвинению, но добровольно возместила причиненный ущерб.  

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

12 январь 09:08 | : Происшествия

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