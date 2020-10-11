В Вельском районе владелец довел земельный надел до ручки... но исправился

В 2019 году Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу была проведена плановая выездная проверка земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 1,1 га, расположенного в Вельском районе Архангельской области и принадлежащего гражданину Г.
В ходе надзорных мероприятий было установлено, что земельный участок не используется для сельскохозяйственного производства и начинает зарастать сорной и древесной растительностью. Сельскохозяйственная деятельность на земельном участке не ведется.
Владелец участка был привлечен Управлением к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Гражданину было выдано предписание устранить выявленные нарушения, а именно провести агротехнические мероприятия по очистке земельного участка от сорной растительности и использовать земельный участок в соответствии с разрешенным использованием сроком исполнения до 30 июня 2020 года.
Государственным инспектором отдела организации земельного надзора Управления в июле 2020 года проведена внеплановая проверка по исполнению гражданином Г. требований ранее выданного предписания по устранению нарушений.
В ходе проверки установлено, что нарушения на земельном участке кадастровый номер 29:01:120504:1 не устранены.
За невыполнение предписания в отношении собственника земельного участка составлен протокол об административном правонарушении. Материалы административного дела направлены на рассмотрение мировому судье по месту регистрации нарушителя.
Постановлением мирового судьи судебного участка №5 Баксанского судебного района Кабардино-Балкарской Республики гражданин Г. признан виновным в совершении нарушения, предусмотренного ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.
Управлением выдано повторное предписание со сроком исполнения до 10 ноября 2020 года.
23 ноября 2020 года Управлением была проведена внеплановая проверка по исполнению требований ранее выданного предписания.
В ходе проверки установлено, что земельный участок очищен от сорной и древесной растительности, на участке проведены работы по сенокошению и вспашки земли, установлена теплица и помещение для содержания овец.
Предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства выполнено, участок вовлечен в сельскохозяйственный оборот.