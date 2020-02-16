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Москитные сетки – зло! Двухлетняя архангелогородка упала с 5 этажа

Трагедия произошла, когда мама малышки отвлеклась на кухню.

Окно было приоткрыто. Девочка забралась на подоконник, подняла «гребёнку», которой окно было зафиксировано, и оперлась на москитную сетку. Под весом ребёнка она выпала, и малышка полетела вниз с высоты пятого этажа. Сейчас маленькая пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения ребёнка. И в очередной раз просят родителей и родственников не оставлять детей без присмотра.

Напоминаем, в детском восприятии москитная сетка выступает как надежная опора, хотя по своей конструкции таковой не является.

01 август 14:29 | : Происшествия

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