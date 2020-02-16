Москитные сетки – зло! Двухлетняя архангелогородка упала с 5 этажа

Трагедия произошла, когда мама малышки отвлеклась на кухню.
Окно было приоткрыто. Девочка забралась на подоконник, подняла «гребёнку», которой окно было зафиксировано, и оперлась на москитную сетку. Под весом ребёнка она выпала, и малышка полетела вниз с высоты пятого этажа. Сейчас маленькая пострадавшая госпитализирована.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту падения ребёнка. И в очередной раз просят родителей и родственников не оставлять детей без присмотра.
Напоминаем, в детском восприятии москитная сетка выступает как надежная опора, хотя по своей конструкции таковой не является.