Против нерадивой матери из села Шангалы возбуждено уголовное дело

Об этой трагедии мы сообщали вчера – в реке Устья близ села Шангалы утонул по недосмотру нетрезвой матери 6-летний мальчик. Теперь против нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии. В ходе следствия будут выявлены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.
Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.