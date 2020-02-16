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Против нерадивой матери из села Шангалы возбуждено уголовное дело

Об этой трагедии мы сообщали вчера – в реке Устья близ села Шангалы утонул по недосмотру нетрезвой матери 6-летний мальчик. Теперь против нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии. В ходе следствия будут выявлены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

10 июль 10:33 | : Происшествия

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