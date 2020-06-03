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Житель Новодвинска страшно отомстил брату за унижения

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности  37-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 1 апреля 2020 года вечером в гостях у обвиняемого в доме на улице Двинская в городе Новодвинске старший брат и его сожительница употребляли спиртные напитки. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 15 ударов  кухонным ножом в область расположения жизненно-важных органов 46-летнему брату.  Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, в конфликт вмешалась его сожительница, а также своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший остался жив. 

В ходе допроса  обвиняемый признал вину и пояснил следователю, что  был нетрезв, вспомнил  старые обиды и применил нож, так как старший брат его часто унижал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

("Каин и Авель")

25 июнь 09:05 | : Происшествия

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