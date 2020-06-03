Житель Новодвинска страшно отомстил брату за унижения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступление против собственности 37-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 1 апреля 2020 года вечером в гостях у обвиняемого в доме на улице Двинская в городе Новодвинске старший брат и его сожительница употребляли спиртные напитки. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 15 ударов кухонным ножом в область расположения жизненно-важных органов 46-летнему брату. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, в конфликт вмешалась его сожительница, а также своевременно оказанной медицинской помощи, пострадавший остался жив.
В ходе допроса обвиняемый признал вину и пояснил следователю, что был нетрезв, вспомнил старые обиды и применил нож, так как старший брат его часто унижал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
("Каин и Авель")