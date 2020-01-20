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Полиция Архангельска просит помочь в розыске пенсионера

Сотрудниками полиции города Архангельска разыскивается без вести пропавший Лазарев Семён Абрамович 1951 г.р.

4 июня около 9 часов утра мужчина ушел из дома, расположенного по проспекту Дзержинского, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид Семёну Абрамовичу 70 лет, среднего телосложения, рост 180 см, волосы темные короткие с сединой. Был одет в синюю матерчатую куртку, черный свитер, синие джинсы, темно-синие кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 (8182) 63-22-33, 63-22-73, 8 902 706 82 72.

 

05 июнь 15:16 | : Происшествия

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