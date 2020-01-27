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В Архангельской области полиция усиленно отлавливает пьяных водителей

Несмотря на принимаемые меры, в регионе продолжают фиксироваться дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине нетрезвых водителей. Ежедневно сотрудниками ГИБДД в рамках контроля за безопасностью дорожного движения выявляются граждане, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. И это несмотря на существенное ужесточение ответственности за подобные правонарушения, вплоть до возбуждения уголовных дел.  


В минувшие выходные комплексное профилактическое мероприятие было реализовано на территории города Архангельска. В течение двух дней сотрудники ГИБДД и участковые уполномоченные полиции проверили более тысячи водителей транспортных средств. Наряду с другими правонарушениями было выявлено семь граждан, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, либо имевших признаки алкогольного опьянения и отказавшихся от проведения медицинского освидетельствования. Два водителя были задержаны за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и будут привлечены уже к уголовной ответственности по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Также задержаны 16 лиц, управлявших транспортными средствами и не имевших права управления, либо лишённых такого права.


 

15 апрель 10:36 | : Происшествия

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