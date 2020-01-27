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Северодвинский эксгибиционист промышлял порносъемками. Полиция ищет потерпевших

В период с августа 2019 года по март 2020 года в городе Северодвинске мужчина  демонстрировал несовершеннолетним девочкам половые органы и предлагал совершить действия сексуального характера. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего) и п. «в» ч.2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями малолетних).

 

В ходе следственно-оперативных действий, проведённых совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г.Северодвинску, следователями СО по г.Северодвинску, следователями-криминалистами регионального Следственного управления СК России при содействии Главного управления криминалистики СК России по подозрению в совершении преступлений задержан 36-летний житель города Северодвинска.

 

В ходе следствия также установлено, что задержанный на протяжении длительного времени совершал преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки, с матерью которой поддерживал отношения, а также производил фото и видеосъёмку обнаженной девочки.

 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

В настоящее время установлены 5 потерпевших девочек. Правоохранительным органам требуется помощь в установлении всех потерпевших и свидетелей преступлений, совершенных указанным лицом (на фото).

 

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в  следственный отдел по г. Северодвинск Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номерам телефонов (8184) 56-19-42,  либо в органы полиции по номеру телефона: 02.  

18 март 09:39 | : Происшествия

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