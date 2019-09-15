Архангельск: "Она сама упала на нож... и так 8 раз"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, в ночь на 7 ноября 2019 года по месту жительства по улице Аэропорт в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес не менее 8 ударов ножом 39-летней знакомой, вместе с которой употреблял спиртные напитки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, она прооперирована и находится в больнице.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
Подозреваемый задержан. В ходе допроса он свою вину не признал, причину конфликта не пояснил.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.