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Архангельск: "Она сама упала на нож... и так 8 раз"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  в ночь на 7 ноября 2019 года по месту жительства по улице Аэропорт в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес не менее 8 ударов ножом 39-летней знакомой, вместе с которой употреблял спиртные напитки. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, она прооперирована и находится в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

Подозреваемый задержан. В ходе допроса  он свою вину не признал, причину конфликта не пояснил.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

08 ноябрь 10:08 | : Происшествия

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