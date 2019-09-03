Управляющий строительной фирмы из Архангельска ушел в несознанку

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению управляющего обществом с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).
По версии следствия, управляющий обществом, занимающимся строительными работами, в период с января 2017 года по март 2018 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 21 миллиона рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации путем направления финансовых распоряжений (писем) предприятиям-дебиторам о перечислении денежных средств, причитающихся руководимой им организации за выполненные работы и оказанные услуги, непосредственно на расчетные счета предприятий-кредиторов, тем самым умышленно сокрыл денежные средства организации в общей сумме более 12 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательствам Российской Федерации о налогах и об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.
В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на транспортные средства предприятия- на общую сумму более 10 млн. рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу.