Сбой на военных учениях «Гром-2019»: Одна баллистическая ракета не попала в Архангельскую область

Как мы сообщали ранее, в России проводились учения учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Заранее анонсировалось, две баллистические ракеты должны были попасть в цель на военном полигоне «Чижа», расположенном на территории Архангельской области. Жители региона, вспоминая недавний инцидент на военном полигоне в Неноксе, волновались – а вдруг ракетчики промахнутся?
Однако по сообщению Министерства обороны РФ, одна из обещанных нам ракет даже не вышла из пусковой шахты (другой пуск был успешно произведен). Командовал учениями сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Ряд военных экспертов уже поспешили выступить с комментариями: обычная ситуация… в целом же наша армия ого-го.
Для справки: Военный полигон «Чиж» располагается на полуострове Канин, который территориально входит в Ненецкий автономный округ, но административно относится к Архангельской области.