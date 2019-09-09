Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сбой на военных учениях «Гром-2019»: Одна баллистическая ракета не попала в Архангельскую область

Как мы сообщали ранее, в России проводились учения учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019».

Заранее анонсировалось, две баллистические ракеты должны были попасть в цель на военном полигоне «Чижа», расположенном на территории Архангельской области. Жители региона, вспоминая недавний инцидент на военном полигоне в Неноксе, волновались – а вдруг ракетчики промахнутся?

Однако по сообщению Министерства обороны РФ, одна из обещанных нам ракет даже не вышла из пусковой шахты (другой пуск был успешно произведен). Командовал учениями сам Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Ряд военных экспертов уже поспешили выступить с комментариями: обычная ситуация… в целом же наша армия ого-го.

Для справки: Военный полигон «Чиж» располагается на полуострове Канин, который территориально входит в Ненецкий автономный округ, но административно относится к Архангельской области.

21 октябрь 11:17 | : Происшествия

Главные новости


Кто стоит за «ЭкоИнтегратором»? Мусорной реформой в Архангельской области займется бывший депутат-прогульщик с богатым прошлым
Игорь Орлов не интересуется дипломатами. Что трое американцев хотели увидеть в Архангельской области?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (198)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20