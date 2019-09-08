Архангельскую область на днях расстреляют баллистическими ракетами

Как сообщает издание «Регион29» с ссылкой на информацию от Министерства обороны РФ, в рамках проводимых учений «Гром-2019» по Архангельской области будут выпущены две баллистические ракеты.
Всего в учениях «Гром-2019» примут участие 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических бомбардировщиков, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.
Баллистические ракеты РСМ-50, оснащённые разделяющейся головной частью с тремя боевыми блоками, способны поразить цель на расстоянии 6500 километров. Они размещаются на подводных ракетоносцах проекта 667БДР «Кальмар».
Военное ведомство успокаивает – ракеты будут нацелены на полигон «Чиж», однако население региона, еще не отошедшее от трагедии 8 августа, когда на полигоне в Нёноксе во время мероприятий погибло сразу несколько человек из числа испытателей, волнуется – а вдруг наводчики промахнутся.
Наблюдатели вообще считают, что общественность так приучают к стрельбе - «а город подумал – учения идут…».
На всякий случай сообщаем – учения «Гром-2019» проводятся с 15 по 17 октября.