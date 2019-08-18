За что?! На территории обанкротившегося Соломбальского ЦБК продолжают гибнуть рабочие

27 августа 2019 года на территории бывшего Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в Северном округе города Архангельска, произошло обрушение железобетонных конструкций главного корпуса здания ТЭЦ. В результате обрушения от сочетанной травмы тела погиб 45-летний оператор гусеничного крана «РДК-250-2».
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.