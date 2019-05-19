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В Котласе накрыли не только подпольный катран, но и склад с оружием

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению четверых жителей города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой и сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере), один из организаторов указанной деятельности также обвиняется по  ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По версии следствия, с  марта 2015 года по ноябрь 2018 года члены организованной преступной группы в арендованном помещении на улице Володарского в городе Котласе незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования- 19 игровых автоматов. При этом игорное заведение работало в «закрытом» режиме, обвиняемыми предпринимались необходимые меры конспирации, осуществлялся контроль доступа посетителей. По данным следствия, за указанный период времени они извлекли доход на сумму не менее 6 миллионов рублей.

Противозаконная игорная деятельность пресечена РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК ОМВД России "Котласский" при силовой поддержке подразделения Управления Росгвардии по Архангельской области. При этом у одного из организаторов преступной деятельности в ходе обыска по месту жительства изъято 5 различных видов огнестрельного оружия и боеприпасы.

В ходе допросов обвиняемые свою вину признали.

  

02 август 08:59 | : Происшествия

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