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Свалку мусора под Коряжмой наконец-то потушили

Пожары на свалках, возникающие в особо засушливые дни, далеко не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Многометровая толща мусора, которую на полигонах систематически ворочают бульдозерами, способна загореться на глубине, что приводит к невозможности добраться к очагу.

Загонять автотехнику на свалку небезопасно: внутри полигона могут находиться прогары, и техника просто туда провалится вместе с людьми. Дым со свалок насыщен канцерогенными веществами химического происхождения, а объемы горения могут достигать десятков тысяч кубометров.
Полигон ТБО под Коряжмой начали тушить 2 августа и закончили работы 5 августа. Свалка размером 2,7 га наполовину оказалась охваченной множественными очагами, при этом пламя ушло на глубину, которая местами достигает 10 метров. Проткнуть свалку торфяными стволами оказалось невозможным, поэтому было принято решение залить полигон максимальным количеством воды. Привлекалось 16 человек личного состава и 9 единиц техники из пожарно-спасательных подразделений Котласа и Коряжмы. Установив пожарную насосную станцию на ближайший к полигону водоём, огнеборцы подавали на тушение воду шестью лафетными стволами. Несмотря на огромные объемы вылитой воды, пожарные не исключают повторного возгорания и ежедневно пожарный расчёт выезжает на проливку тлеющих участков мусорного полигона.
На еженедельной планёрке за большую работу, проведённую по ликвидации горения полигона ТБО в условиях высокой температуры и сильной загазованности, губернатор области Игорь Орлов высказал слова благодарности всем участникам – пожарным и спасателям Котласа и Коряжмы.

(по материалам tk-online)

08 август 11:23 | : Происшествия

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