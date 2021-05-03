Инвалиды Архангельской области лишились отдыха из-за чванства профсоюзов

Жители Архангельской области с ограниченными возможностями здоровья не смогут получить санаторно-курортное лечение в «Базовом санатории «Беломорье». Это не единичный случай, подобные звонки и электронные письма стали поступать в редакцию с удручающей регулярностью. Разберёмся, на чьей стороне вина, и что можно и нужно сделать.
Напомним, что санаторно-курортное лечение никогда не было бесплатным: оно, частично или полностью, оплачивалось государством. Точнее, его уполномоченным представителем в данном вопросе, Фондом социального страхования РФ и его региональным отделением в Архангельской области. Именно это госучреждение заключало государственные контракты с «Базовым санаторием «Беломорье», по которым и закупались услуги по санаторно-курортному лечению.
Но регулировались эти коммерческие отношения государственным контрактом и федеральным, крайне требовательным к исполнителю этих контрактов, законодательством. В нашем случае — к «Базовому санаторию «Беломорье».
А сейчас небольшая предыстория: что происходило с санаторием в прошлом году? Он приостановил свою деятельность. Прежнее руководство санатория пустило ситуацию на самотек, а учредитель, Федерация Профсоюзов Архангельской области, по непонятным причинам заняло нейтральную, выжидательную позицию.
В итоге, по состоянию на конец лета прошлого года к уже традиционным проблемам санатория с изношенным оборудованием и проблемный номерным фондом добавилась блокировка счетов и увольнение сотрудников.
К счастью, у имущественного комплекса санатория появился новый собственник, который взял на себя все затраты здравницы на проведение медицинских и санаторно-курортных услуг. При этом, предполагалось, что эти затраты будут компенсироваться учредителем, Федерацией профсоюзов.
Новый собственник, стремясь сохранить профиль санатория, вложил немалые деньги (почти 43 миллиона рублей) в ремонты и обновление оборудования. Удалось и возобновить деятельность «Беломорья» именно как санаторного учреждения. С 1 января 2021 года были заключено 6 контрактов с Фондом социального страхования. Именно на услуги санаторно-курортного лечения.
Что ж, а далее — самое интересное.
Начнем с того, что санаторно-курортное лечение включает в себя проживание, питание, лечение, согласно стандартам. Санаторий оказывает только медицинские услуги, согласно имеющимся медицинским лицензиям. Услуги по проживанию и питанию граждан, получающих санаторно-курортное лечение, оказывает новый собственник помещений.
А вот сам санаторий не имеет возможности из-за заблокированных, вследствие ранее накопленных долгов, счетов оплачивать свои расходы. В подобной ситуации именно учредитель, то есть Федерация профсоюзов Архангельской области, и должна прийти на помощь.
По нашим данным, новое руководство санатория, точнее — главврач Евгения Шпанькова, несколько раз обращалась к председателю ФПАО Костину с просьбами о содействии.
Потому как неисполнение государственных контрактов карается крайне жестко — учреждение попадает в реестр недобросовестных поставщиков. Причем, насколько мы понимаем законодательство, эта мера будет распространена и на санаторий, и на ФПАО, и на другие учреждения, собственником которых являются профсоюзы.
Что можно и нужно было сделать? В принципе, ничего экстраординарного, всего лишь провести зачет взаимных требований между новым собственником, самим санаторием как юридическим лицом и Федерацией профсоюзов.
Это позволило бы санаторию и в дальнейшем предоставлять санаторно-курортные услуги в рамках госконтрактов с Фондом соцстраха. Вместо этого руководство ФПАО отмахнулось от главврача санатория: Шпаньковую попросту уволили. По праву учредителя, конечно. Вот только это право никак не учитывает интересы северян с ограниченными возможностями здоровья. Так и живём.