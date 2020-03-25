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Архангельские коммунисты решили «слить» и районные выборы

Об этом сегодня пишут Telegram-каналы.

Как известно, АРО КПРФ после долгих внутрипартийных споров решило не выставлять своего кандидата на осенних губернаторских выборах. Хотя перед этим из уст местного партбосса Новикова неоднократно прозвучали две фамилии - депутатов АрхГорДумы Гревцова и Афанасьева. Оставалось выбрать наиболее достойного…

Однако перед самым началом процесса выдвижения кандидатов в федеральных СМИ появилась информация, что намечается политический размен – вместо участия в выборах главы Поморья представитель КПРФ попадет в список сенаторов, который предложит на утверждение областному Собранию один из явных фаворитов губернаторской гонки. Что и произошло впоследствии.

Эта новость получила такую огласку, что пришлось оправдываться представителю ЦК КПРФ – мол, в этом регионе партия решила сосредоточиться на муниципальных выборах. Тем самым, подтвердив – кандидатов губернаторского уровня у поморских коммунистов нет в принципе.

И вот, как выполняется обещание «сосредоточиться»: «Единая Россия» выдвинула 123 кандидата, «Справедливая Россия» — 64, ЛДПР — 29, КПРФ — 17.

И это все, что надо знать об авторитете Коммунистической партии Российской Федерации на территории Архангельской области, а также о принципиальной позиции ее руководства в борьбе за интересы трудящихся…

06 август 12:57 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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