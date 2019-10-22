Левинталя на Гольдштейна. Декабрьская короткая чистка губернаторских рядов

В Еврейской автономной области (в просторечии – Биробиджане) сменился руководитель.
Вместо завсегдатая нижних строчек всевозможных рейтингов Александра Левинталя пост займет сенатор Ростислав Гольдштейн. Наблюдатели уже назвали его «самоубийцей», так как этот субъект Федерации глубоко депрессивный, и сажай на него хоть Иванова, хоть Кима…
Свежий отставник уже бодро рассказывает о своих новых планах и не исключает переезда в другой регион: «Будет смена работы, поэтому я в отставку подал. Пока не скажу, куда…».
О Гольдштейне известно, что он, как принято говорить, перекати-поле – родился в Тверской области, рос на Сахалине, бизнесом занимался в Коми. Стал сенатором от ЕАО, с которой его связывает, разве что, фамилия. Аналитики скептический оценивает его перспективы на новом посту – «округу нужен крепкий хозяйственник, или свой Абрамович, а этот больше делец и самопиарщик».
Напомним, что вчера же подал в отставку губернатор Иркутской области коммунист Левченко. На его место назначен МЧС-ник Игорь Кобзев, член партии не-трудно-догадаться. Судя по репликам в социальных сетях, иркутяне встретили кадровую замену весьма негативно – «хана области!».
В общем, все, как и прогнозировали наши наблюдатели – бывшим дали закончить подготовку к зимнему периоду, теперь, если что, всё на них спишут. Отметим, оба региона, где поменялись главы, находятся в зоне повышенных климатических рисков.
(на фото: вот он какой – Гольдштейн)