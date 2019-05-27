"Прошу меня простить, северяне!". Прощальное слово митрополита Даниила к жителям Архангельской области

«Сегодня для меня и для вас прощеное воскресенье. Христос учил, что, когда мы прощаем ближних от всего сердца, тогда открываем себе путь в Царство Небесное. Сегодня волнительная и трогательная служба. Бог знает, как мне трудно расставаться с вами, я вас искренне и глубоко люблю. За время служения здесь я почувствовал взаимную любовь — мне было легко служить здесь, потому что вы были со мною. Но пришло время взять мне другой крест.
Эта святая земля стала моей! Когда я приехал сюда восемь лет и восемь месяцев назад, я говорил: "у нас на Сахалине". Так оно и было. Потому что нельзя из сердца вычеркнуть часть своей жизни, когда ты отдавал все свои силы и все свое сердце. Сегодня, прощаясь с вами, я говорю, что там, на земле Курганской я тоже буду говорить "у нас в Архангельске", потому что это часть моей жизни.
Я прошу прощения у вас всех. В первую очередь у владык, которые мне помогали, у священников, которые служили со мной, терпели мои немощи человеческие. У вас всех! Хочется пожелать всем нам усердия в служении Богу. У меня просьба — поддержите нового архипастыря. Я его не знаю, я только читал в интернете, что он много занимался строительством храмов. Это порадовало мое сердце. Нам осталось несколько недель, чтобы наша школа открыла свои двери. Нам осталось немного до освящения кафедрального собора. Наш губернатор сказал Святейшему Патриарху, что через год собор будет готов к освящению. Много еще предстоит строительства новых и сохранения старых храмов. Но самое главное — это реставрация храмов душ человеческих. Бог не в бревнах, а в ребрах! Бог не в храмах только, а в тех людях, которые наполняют храмы. Еще раз прошу у всех прощения и молитвенной поддержки! Когда человек берет новый крест, ему всегда особенно тяжело. Всегда нужна помощь. Мы можем молиться друг за друга, наша любовь не имеет границ. Я надеюсь, что я оставил любовь в ваших сердцах, а вы — в моем. Низкий вам поклон, северяне любимые! Прошу меня простить!».