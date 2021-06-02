Во глубине поморских рудников теперь будут трудиться правонарушители

Руководство участков, функционирующих как исправительные центры при исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий район), организует работу с бизнес-сообществом с целью размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам.
Временно исполняющий обязанности начальника ИУФИЦ №1 Ольга Маркова и временно исполняющий обязанности ИУФИЦ №3 Виктор Перов провели рабочую встречу с директором ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник" Иваном Логуновым. Данная организация является крупным горнодобывающим предприятием Архангельской области, дающим рабочие места большому количеству человек. В ходе общения руководства рудника и участков была достигнута договоренность о возможности привлечения к труду осужденных к принудительным работам, имеющих такие специальности, как водитель, бульдозерист и крановщик.
В настоящее время на учетах ИУФИЦ №1 и ИУФИЦ №3 при исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области состоит 199 человек. Данные осужденные к принудительным работам сегодня отбывают наказание, трудясь на объектах муниципальной власти и на коммерческих предприятиях Плесецкого района.