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Во глубине поморских рудников теперь будут трудиться правонарушители

Руководство участков, функционирующих как исправительные центры при исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (Плесецкий район), организует работу с бизнес-сообществом с целью  размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам.

Временно исполняющий обязанности начальника ИУФИЦ №1 Ольга Маркова и временно исполняющий обязанности ИУФИЦ №3 Виктор Перов провели рабочую встречу с директором ОАО "Северо-Онежский бокситовый рудник"  Иваном Логуновым. Данная организация является крупным горнодобывающим предприятием Архангельской области, дающим рабочие места большому количеству человек. В ходе общения руководства рудника и участков была достигнута договоренность о возможности привлечения к труду осужденных к принудительным работам, имеющих такие специальности, как водитель, бульдозерист и крановщик.

В настоящее время на учетах ИУФИЦ №1 и ИУФИЦ №3  при исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области состоит 199 человек. Данные осужденные к принудительным работам сегодня отбывают наказание, трудясь на объектах муниципальной власти и на коммерческих предприятиях Плесецкого района.

22 июль 11:27 | : Экономика

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