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Жители Архангельской области вошли в ТОП-10 самых жадных до зарплаты

Служба исследований hh.ru проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители Архангельской области вошли в топ-10 россиян, которые меньше других россиян готовы снизить зарплатные ожидания ради получения предложения о работе (0,18 пункта) в то время, как средний уровень в целом по России (0,05).

Накануне 2 квартала 2021 уровень готовности снизить зарплатные ожидания снова демонстрирует рост, поднявшись в положительную область впервые с начала 2020 года.

 

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства — в Северо-Западном федеральном округе (-0,01 пункта), на втором месте жители Москвы и Подмосковья (0,01), на третьем петербуржцы и жители Ленобласти (0,03). Меньше всего таких соискателей оказалось в Центральном и Приволжском ФО – там меньше всего готовы поступиться зарплатой ради работы. В целом лишь 32% опрошенных жителей Архангельской области готовы пойти на снижение ожидаемой зарплаты ради трудоустройства, каждый второй против такой меры.

 

В разрезе профессий – домашний персонал, начинающие работники и ИТ-специалисты являются наиболее гибкими в отношении формирования своих зарплатных ожиданий. А вот меньше всего на урезание ожидаемой зарплаты ради новой работы согласны пойти представители сферы медицины и фармацевтики, производства, инсталляции и сервиса.

28 июнь 09:05 | : Экономика

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