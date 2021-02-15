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Новый ФОК в округе Варавино-Фактория: попробуй, замани

История о том, как победные реляции часто не совпадают с суровой действительностью.

В физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном в прошлом году, начались занятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. С 12 апреля в гимнастическом зале площадью 1300 квадратных метров юные спортсмены занимаются гимнастикой и прыжками на батуте.

Всего на базе спорткомплекса смогут тренироваться более 200 спортсменов. Здание оборудовано раздевалками с душевыми кабинами, медкабинетом, просторными помещениями для тренеров, современной системой вентиляции и отопления, спортивными снарядами. В залы поступает уже заранее подогретый воздух, все это регулируется автоматикой. Для людей с ограниченными возможностями есть специальный лифт на второй этаж с автоматическим освещением. На втором этаже гимнасты и акробаты смогут заниматься в тренажерном зале и зале хореографии с панорамными окнами – по периметру стены скоро поместят зеркала и хореографические станки.

Как сообщает директор ДЮСШ имени П. Усова Денис Молчанов, в конце апреля в ФОК поступит очередная партия оборудования: бревно, второй снаряд «конь-махи», низкая перекладина в «колодец» и два мостика для опорного прыжка, а также комплект матов. Кроме того, из городского бюджета выделено 11,3 млн рублей на дополнительное оборудование: в зал будет приобретен второй ковер и недостающие снаряды. Дооснастят и тренажерный и хореографический залы на втором этаже.

Но как бы не нахваливали новый спорткомплекс в СМИ, заманить туда некоторых юных профессионалов не удается, в частности - акробатов.

Стоит напомнить, что не так давно разгорелся конфликт в связи с предстоящим вынужденным переездом в ФОК спортсменов, занимающихся в центре города – во Дворце спорта. Родители юных акробатов говорили об отдаленности ФОКа, распаде сформированных спортивных коллективов и невозможности полноценных тренировок из-за особенностей нового зала.

Инициативная группа тренеров и родителей обратилась за поддержкой в том числе к городским депутатам: выделить средства из бюджета на продление аренды зала во Дворце спорта. Однако, как рассказал заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат Олег Черненко, которого инициативная группа также привлекла к защите интересов детей, предложение части депутатов о выделении дополнительного финансирования не нашло поддержки ни у администрации, ни у большинства народных избранников. Поправку одобрили 10 депутатов из 30. Предполагалось снять средства в размере 2,5 млн рублей из муниципальной программы по мероприятию «Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске» (уменьшить средства на проектно-сметную документацию) и направить на продление аренды гимнастического зала во Дворце спорта до конца 2021 года для спортсменов-акробатов.

«Считаю, что детей-акробатов бросать (рушить командный спорт, сводить на нет все достижения) в этой ситуации нельзя, и 2,5 миллиона, предусмотренные поправкой, – не критичная сумма для города. Однако большинство депутатов посчитали неправильным снятие средств с другой важной статьи расходов и выбрали иной вариант воздействия - приняли обращение к губернатору, в котором главе региона предлагается рассмотреть возможность передачи Дворца спорта в областную собственность для обеспечения его использования по целевому назначению и выделить 2,5 миллиона из областного бюджета на аренду гимнастического зала Дворца спорта профсоюзов.

Есть здесь ещё нюанс. В заключении администрации города по «спортивной» поправке отмечено, что ФОК на Воронина, 28 соответствует всем требованиям, необходимым для занятия спортивной гимнастикой и акробатикой, а помещение во Дворце спорта - нет: в нем отсутствуют открываемые окна, устарела система отопления, помещения и раздевалки нуждаются в капитальном ремонте. При этом, констатируют в администрации, стоимость аренды зала увеличивается каждый год. По мнению исполнительной власти, траты из городской казны одновременно на тот и другой объект не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств - экономности и результативности.

У депутатов, впрочем, осталось немало вопросов и к новому ФОКу - о степени готовности ФОКа к открытию, наличии необходимого технического оснащения, вместимости комплекса (сможет ли комплекс стать местом для развития детского спорта в городе, принимать участников из других регионов, стать местом для проведения общероссийских спортивных соревнований)...

В любом случае обсуждение этого вопроса продолжится. Пока же депутатов заверили, что до конца учебного года тренировки продолжатся на привычном для акробатов месте во Дворце спорта», - комментирует итоги предпринятых неравнодушными депутатами усилий Олег Черненко.

На сегодня известно, что для решения конфликта в итоге власти стали прорабатывать вопрос доставки акробатических групп муниципальным транспортом и рассматривать возможность изменения маршрутов автобусов, которые идут из центра и других округов в сторону ФОКа. Сообщается также, что ФОК в настоящее время проходит сертификацию, чтобы в дальнейшем его включили во всероссийский реестр объектов спорта - в нем можно будет проводить соревнования любого уровня.

Но пока это только слова. Акробаты же, судя по всему, намерены до конца учебного года продолжать тренировки во Дворце спорта и не спешат оценить комфорт нового ФОКа. Пока же начали пробовать «на зуб» новый спорткомплекс только гимнасты и батутисты.  

 

16 апрель 16:41 | : Экономика / Скандалы

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