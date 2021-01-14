Топ-менеджеры Архангельской области оказались не у дел. Анализ рынка труда

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили что происходило с рынком труда в Архангельской области за последний месяц. В основе анализа: данные из 9 700 вакансий, открытых в Архангельской области с начала года, а также информация из более 22 000 резюме.
Активность работодателей на рынке труда
Активность работодателей Архангельской области за последний месяц невысокая – компании успели опубликовать всего на 2% вакансий больше, чем в феврале. При этом в сравнении с мартовскими данными 2020 года количество вакансий уменьшилось на 1%.
Предлагаемая работодателями Архангельской области зарплата для специалистов за март почти не изменилась – 49 800 рублей (выше среднероссийской на 3%). В число лидеров с c предлагаемыми зарплатами выше среднего в регионе вошли вакансии из сфер «Госслужба» - 68 400 рублей, «Высший менеджмент» - около 58 000 рублей, «Строительство» - более 53 000 рублей.
Работодатели, как и в прошлом месяце, активней всего размещают вакансии в сфере «Продажи» (36% от общего числа вакансий в области). Наибольший спрос на работников розничной торговли, торговых представителей, продавцов, менеджеров по работе с клиентами.
На втором месте по числу рабочих мест сразу три сферы - «Рабочий персонал», «Производство» и «Строительство, недвижимость» - по 10% от всех вакансий. Работодатели активно набирают на работу кладовщиков, упаковщиков, слесарей, грузчиков, монтажников из числа рабочего персонала, в производственной сфере востребованы инженеры, энергетики, технологи и экологи, а в строительной сфере ищут прорабов, архитекторов, оценщиков недвижимости, геодезистов.
Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена компаниями и организациями из сфер «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Домашний персонал» и «Добыча сырья».
Активность соискателей в Архангельской области
В марте соискательская активность увеличилась на 8% по сравнению с февралем. Самыми активными на рынке труда за последний месяц оказались начинающие архангельские специалисты (студенты и выпускники) – 17% резюме опубликовали именно они. На втором месте по востребованности у соискателей сфера продаж – 16%. По 7% резюме жители Архангельской области успели разместить или обновить в сфере транспорта, логистики и области административного персонала.
Жительницы Архангельской области продолжают активно размещать резюме в тех сферах, где количество мужчин-соискателей традиционно всегда было больше. Так, в сфере «Производство» и «Строительство, недвижимость» количество резюме от женщин-соискателей составляет 22%, в транспортной сфере – 16%, в сфере безопасности – 7%.
Средняя ожидаемая зарплата в резюме соискателей Архангельской области – 39 800 рублей, что ниже запросов других россиян на 18%.
Выше всего конкуренция за вакансии и рабочие места на данный момент среди специалистов в сфере добычи сырья – около 13 резюме на одну вакансию, на второй месте – топ-менеджеры (около 7 резюме на вакансию), в то время как многие профессиональные сферы находятся в дефиците кадров: индекс конкуренции за рабочие места, к примеру, в сферах страхования, консультирования, инсталляции и сервиса меньше 1 резюме на вакансию, при норме в 5-6.
Рейтинг вакансий* Архангельской области с зарплатой порядка 150 000 рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас:
* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.