Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Топ-менеджеры Архангельской области оказались не у дел. Анализ рынка труда

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили что происходило с рынком труда в Архангельской области за последний месяц. В основе анализа: данные из 9 700 вакансий, открытых в Архангельской области с начала года, а также информация из более 22 000 резюме. 

Активность работодателей на рынке труда

Активность работодателей Архангельской области за последний месяц невысокая – компании успели опубликовать всего на 2% вакансий больше, чем в феврале. При этом в сравнении с мартовскими данными 2020 года количество вакансий уменьшилось на 1%.

Предлагаемая работодателями Архангельской области зарплата для специалистов за март почти не изменилась – 49 800 рублей (выше среднероссийской на 3%). В число лидеров с c предлагаемыми зарплатами выше среднего в регионе вошли вакансии из сфер «Госслужба» - 68 400 рублей, «Высший менеджмент» - около 58 000 рублей, «Строительство» - более 53 000 рублей.

Работодатели, как и в прошлом месяце, активней всего размещают вакансии в сфере «Продажи» (36% от общего числа вакансий в области). Наибольший спрос на работников розничной торговли, торговых представителей, продавцов, менеджеров по работе с клиентами.

На втором месте по числу рабочих мест сразу три сферы - «Рабочий персонал»,  «Производство» и «Строительство, недвижимость» - по 10% от всех вакансий. Работодатели активно набирают на работу кладовщиков, упаковщиков, слесарей, грузчиков, монтажников из числа рабочего персонала, в производственной сфере востребованы инженеры, энергетики, технологи и экологи, а в строительной сфере ищут прорабов, архитекторов, оценщиков недвижимости, геодезистов.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена компаниями и организациями из сфер «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Домашний персонал» и «Добыча сырья».

Активность соискателей в Архангельской области

В марте соискательская активность увеличилась на 8% по сравнению с февралем. Самыми активными на рынке труда за последний месяц оказались начинающие архангельские специалисты (студенты и выпускники) – 17% резюме опубликовали именно они. На втором месте по востребованности у соискателей сфера продаж – 16%.  По 7% резюме жители Архангельской области успели разместить или обновить в сфере транспорта, логистики и области административного персонала.

Жительницы Архангельской области продолжают активно размещать резюме в тех сферах, где количество мужчин-соискателей традиционно всегда было больше. Так, в сфере «Производство» и «Строительство, недвижимость» количество резюме от женщин-соискателей составляет 22%, в транспортной сфере – 16%, в сфере безопасности – 7%.

Средняя ожидаемая зарплата в резюме соискателей Архангельской области – 39 800 рублей, что ниже запросов других россиян на 18%.

Выше всего конкуренция за вакансии и рабочие места на данный момент среди специалистов в сфере добычи сырья – около 13 резюме на одну вакансию, на второй месте – топ-менеджеры (около 7 резюме на вакансию), в то время как многие профессиональные сферы находятся в дефиците кадров: индекс конкуренции за рабочие места, к примеру, в сферах страхования, консультирования, инсталляции и сервиса  меньше 1 резюме на вакансию, при норме в 5-6.

Рейтинг вакансий* Архангельской области с зарплатой порядка 150 000 рублей, на которые можно устроиться прямо сейчас:

  1. Директор по лесообеспечению (лесозаготовкам), зарплата от 180 000 руб. на руки
  2. Директор филиала, зарплата от 150 000 руб. на руки
  3. Начальник отдела качества, зарплата от 150 000 руб. на руки
  4. Маляр / Промышленный альпинист, зарплата от 100 000 до 200 000 руб. до вычета налогов
  5. Программист 1С, зарплата от 120 000 руб. на руки

* в рейтинг вошли вакансии, с указанием заработной платы.

13 апрель 08:14 | : Экономика

Главные новости


Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов
Автобус, который идёт в никуда. Учитель и его «Цой»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (139)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20