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Зарплаты в Архангельской области: бизнес приходит в себя

По итогам исследования рынка вакансий в малом и среднем бизнесе, эксперты hh.ru выявили регионы России с самым большим приростом вакансий в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года.

В Архангельской области из-за серьезных противоэпидемиологических ограничений, введенных в начале 2020 года, в апреле и мае по сравнению с первым кварталом того же года было зафиксировано падение числа вакансий на местном рынке труда в сегменте микро и среднего бизнеса.

По данным совместного исследования hh.ru, Архангельской области ситуация была неровная: сильнее всего число вакансий уменьшилось весной после объявления пандемии. Однако с июня начался рост числа вакансий, в том числе обусловленный не только постепенным снятием ограничений бизнеса, но и мерам поддержки от hh.ru. «Наибольший спрос на персонал от небольших и средних компаний пришелся на август и сентябрь, тогда было опубликовано почти 2 000 вакансий в микро, малом и среднем бизнесе. При этом самое большое число вакансий было опубликовано работодателями из сегмента малого бизнеса, расположенного в Архангельской области – сразу более 830 вакансий в декабре 2020. Всего по итогам прошлого года в Архангельской области работодатели из микро, малого и среднего бизнеса опубликовали более 7 тысяч вакансий, каждая вторая из этих вакансий относилась именно к малому бизнесу», - - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Примечательно, что в течение 2020 года в число профобластей, которые получили наибольший прирост по количеству вакансий в Архангельской области в сфере микробизнеса – компании со штатом менее 15 человек, малого бизнеса (от 15 до 100 человек) и среднего бизнеса (100-250 человек) вошли примерно одни и те же профсферы. Так, сильнее всего увеличивалось количество предложений о работе в сфере «Продажи» - за год в Архангельской области было опубликовано более 1500 вакансий в малом и среднем бизнесе, из них большую часть разместили работодатели из микробизнеса. Также была популярна в регионе сфера «Строительство, недвижимость»: за год она пополнилась более 1 400 вакансий. Кроме того, сферы «Производство», «Транспорт, логистика» и «Рабочий персонал» находятся в топе по числу вакансий у небольших и средних компаний Архангельской области. Примечательно, что больше всего в течение года именно работодатели из малого бизнеса опубликовали вакансии в сфере «Госслужба» - почти тысяча вакансий за год, при этом микро и средний бизнес таких больших запросов по данной сфере не испытывал.

Динамика средних предлагаемых зарплат в изучаемом сегменте в Архангельской области была не всегда однородной в течение всего прошедшего года. Так, самую большую зарплату в микробизнесе работодатели предлагали соискателям и Архангельской области в июле и ноябре – 45 000 рублей. В малом бизнесе области самая большая зарплата была зафиксирована в сентябре – 72 000 рублей. Работодатели среднего бизнеса в данном регионе были готовы платить соискателям больше всего в сентябре и ноябре – 60 000 рублей. Минимальные зарплаты в вакансиях были в 2020 году в январе у микробизнеса – 32 500 рублей, у малого бизнеса в вакансиях июля - 43 000 рублей и у среднего бизнеса в вакансиях марта – 35 000 рублей. Отметим, что средняя ожидаемая зарплата у соискателей в Архангельской области 2020 году в декабре составляла порядка 43 000 рублей.  

01 февраль 09:13 | : Экономика

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