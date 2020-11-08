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Не подавитесь? Государство обложило налогом банковские вклады граждан

Новогодний «подарок»:

С 1 января 2021 года налогом облагается доход по банковским вкладам.

Что сие означает на практике:

— Новый закон распространяется на все счета и вклады в российских банках.

— Закон распространяется также на валютные вклады и счета. Доходы по ним подлежат пересчету в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического получения дохода.

— Закон не распространяется на вклады в рублях (остатки на счетах), ставка по которым не превышала 1% весь период вклада.

— Налоговая ставка в отношении процентных доходов составляет 13% — как для налоговых резидентов РФ, так и для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

- Налогообложению подлежат доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах), сумма которых превышает 1 млн рублей на отчётную дату в случае превышения процентной ставки по вкладу ключевой ставки ЦБ РФ.

Пример: в 2021 году совокупный доход клиента в виде процентов по всем вкладам/счетам во всех российских банках составил 90 000 руб. На 01.01.2021 (начало налогового периода) ключевая ставка ЦБ РФ составила 4,25% годовых. Размер дохода, не подлежащего налогообложению, рассчитывается по формуле: 1 000 000 * 0,0425 = 42 500 руб.

Таким образом, сумма процентного дохода свыше 42 500 руб. будет облагаться НДФЛ.

Размер налога составит = 47 500 * 13% = 6 175 руб. за 2021 год.

 Впрочем, как уже утверждают финансовые консультанта, есть достаточно вполне законных способов, чтобы обойти новый налог. Надо только очень захотеть...

11 январь 16:34 | : Экономика

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