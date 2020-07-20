Жена будущего сенатора от Поморья попала третьей в список Forbes

Авторитетное издание Forbes (русская версия), традиционно следящая за финансовой жизнью «столпов» мировой экономики, политики спорта и искусства, опубликовало список самых богатых жен российских чиновников, куда также вошли вторые половинки депутатов и менеджеров госкорпораций.
Первое место заняло Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова с годовым доходом в 1.49 млрд. руб.
На втором – жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз, сделавшая 1.38 млрд. руб. на выращивании… картофеля.
Нас же больше всего интересует третья строчка рейтинга. На ней Елена Некрасова, дражайшая половина депутата ГосДумы от КПРФ Александра Некрасова, ее годовой доход составил 676 млн. рублей.
Напомним, фамилия Некрасов стоит пол номером один в «сенаторском» списке, поданном кандидатом в губернаторы Архангельской области Александром Цыбульским в областную избирательную комиссию.
О том, что Александр Некрасов очень удачно женился (сам он зарабатывает немногим более 5 млн. в год), мы писали ранее. Но третья женщина в списке Forbes для провинциального Поморья… согласитесь, это нечто!