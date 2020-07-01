План капремонта в Архангельской области будет соблюден несмотря ни на что

«Мы находимся сегодня в хорошем, динамичном ритме, и у нас есть все предпосылки для того, чтобы завершить программу 2020 года в полном объеме», - сказал, комментируя итоги работы за полугодие, директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев.
Сегодня показатель выполнения программы #капремонт2020 составляет 56% по видам работ, все виды работ завершены в 127 многоквартирных домах. Всего в 2020 году запланировано провести 738 видов работ в 240 домах.
Александр Бараев отметил, что такой результат достигается за счет правильного планирования: объекты 2020-го года начали торговать еще в 2019-м, что позволило подрядным организациям также распланировать свою работу и приступить к объектам в оптимальные сроки.
Выполнение программы более 50% - в следующих муниципальных образованиях Архангельской области:
Напомним, что в региональную программу капремонта включены 10559 многоквартирных домов (в том числе деревянных 4934 (47,1%) общей площадью 22,2 млн кв.метров (в том числе деревянных – 2,7 млн кв.метров).
На счетах регионального оператора – в общем котле – фонды капитального ремонта формируют 8511 МКД (80,6%) общей площадью 12,5 млн кв.метров (56,3%). На специальных счетах, владельцем которых является Фонд капремонта, средства аккумулируют 1023 дома (9,7%) площадью 3,2 млн кв.метров (14,4%), на спецсчетах УК и ТСЖ – 779 МКД (7,5%) площадью 3,05 млн кв.метров (13,7%).