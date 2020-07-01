Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

План капремонта в Архангельской области будет соблюден несмотря ни на что

«Мы находимся сегодня в хорошем, динамичном ритме, и у нас есть все предпосылки для того, чтобы завершить программу 2020 года в полном объеме», - сказал, комментируя итоги работы за полугодие, директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев.

Сегодня показатель выполнения программы #капремонт2020 составляет 56% по видам работ, все виды работ завершены в 127 многоквартирных домах. Всего в 2020 году запланировано провести 738 видов работ в 240 домах.

Александр Бараев отметил, что такой результат достигается за счет правильного планирования: объекты 2020-го года начали торговать еще в 2019-м, что позволило подрядным организациям также распланировать свою работу и приступить к объектам в оптимальные сроки.

Выполнение программы более 50% - в следующих муниципальных образованиях Архангельской области:

  • Архангельск – 73%
  • Коряжма – 80%
  • Новодвинск – 78%
  • Виноградовский район – 50%
  • Каргопольский район – 57%
  • Котласский район – 67%
  • Красноборский район – 75%
  • Лешуконский район – 50%
  • Мезенский район – 50%
  • Пинежский район – 75%
  • Устьянский район – 80%
  • Холмогорский район – 67%
  • Шенкурский район – 100%

Напомним, что в региональную программу капремонта включены 10559 многоквартирных домов (в том числе деревянных  4934 (47,1%) общей площадью 22,2 млн кв.метров (в том числе деревянных – 2,7 млн кв.метров).

На счетах регионального оператора – в общем котле – фонды капитального ремонта формируют 8511 МКД (80,6%) общей площадью 12,5 млн кв.метров (56,3%). На специальных счетах, владельцем которых является Фонд капремонта, средства аккумулируют 1023 дома (9,7%) площадью 3,2 млн кв.метров (14,4%), на спецсчетах УК и ТСЖ – 779 МКД (7,5%) площадью 3,05 млн кв.метров (13,7%).

28 июль 10:20 | : Экономика

Главные новости


Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания
«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (269)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20