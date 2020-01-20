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Группа "Аквилон" продолжает свои традиционные "Ночи распродаж"*

11 июня офисы Группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске будут работать до 24 часов.

 

Ночь распродаж новостроек - это реальная возможность купить квартиру на очень выгодных условиях. Всем клиентам предоставляется специальная скидка в размере до 450 тыс. рублей, которая будет действовать до 14 июня.

Специалисты группы «Аквилон» расскажут об условиях покупки квартир и помогут подобрать наиболее подходящий вариант по расположению, планировке и за оптимальную цену. Клиенты также получат комплексную консультацию по действующим ипотечным программам и индивидуальные расчеты по жилищному кредиту или беспроцентной рассрочке.

- Акция позволяет нам сделать хорошую скидку для тех, кто уже внутренне принял решение. Мы не ждем спонтанных покупок, наши квартиры - для рациональных людей, мы их называем – Умно жители, ценящих качество и комфорт и умеющих считать деньги, - отметил руководитель отдела продаж Группы «Аквилон» в Архангельске Игорь Швецов.

Все подробности можно узнать в офисах компании в Архангельске и Северодвинске по телефонам (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Забронировав квартиру во время «Ночи распродаж» воспользоваться скидкой можно и в выходные – офисы Группы «Аквилон» будут работать 12-14 июня с 11 до 17 часов.

Напомним, что сейчас Группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.

 Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

*Сроки проведения акции с 11.06.2020 по 14.06.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир.  Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Скидка рассчитана исходя из площади квартиры 93.95 кв. м в Архангельске и 75.84 кв. м в Северодвинске. ЗастройщикИ: ООО СЗ «Бизнесстрой» по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265,29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22; . Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

08 июнь 10:32 | : Экономика

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