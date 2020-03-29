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В Архангельской области ищут новые месторождения алмазов

В течение двух лет на Ручьевской площади в Мезенском районе Архангельской области будут проводить геологоразведочные работы по поиску месторождений алмазов.

 Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу (Севзапнедра) объявил тендер по выбору подрядчика для геологического изучения недр. С победителем готовы заключить контракт на 231,8 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 4 июня, 15 июня подведут его итоги.

Как указано в материалах тендера, размер площади, на которой будут работать геологи, составляет 1645 кв. километров. Они будут искать здесь «кусты» кимберлитовых тел, отдельные кимберлитовые трубки и новые перспективные магнитные аномалии трубочного типа. Затем специалисты оценят прогнозные ресурсы алмазов категории Р2 и выделят перспективные участки для геологоразведочных работ последующих стадий.

Итоги своей работы они должны представить Севзапнедрам в четвертом квартале 2022 года.









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15 май 14:40 | : Экономика

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