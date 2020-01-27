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Системный администратор Unix в Архангельске - на все руки мастер за 59 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, системный администратор Unix в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 90 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: во Владивостоке – 83 000 рублей, в Казани – 62 000 рублей, в Новосибирске – 66 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 68 000 рублей, в Хабаровске – 79 000 рублей, в Иркутске – 65 000 рублей, в Челябинске – 64 000 рублей в месяц.

В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре 63 000 рублей и в Петрозаводске -  61 000 рублей в месяц.

Пояснение:

Системный администратор — это специалист, который занимается настройкой, совершенствованием и поддержкой ИТ-инфраструктуры компании, включая оборудование, периферию, программное обеспечение и сетевые подключения. Правда, очень формальное определение?

То, чем занимается системный администратор, зависит от размера компании, сферы деятельности, опыта и навыков самого админа. Вместо того чтобы давать определение, лучше выделим конкретные типы сисадминов.

  • Эникей — начинающий системный администратор, который выполняет базовые функции по настройке оборудования и программного обеспечения. Обычно помощник старшего сисадмина или админ в небольшой неайтишной компании, который закрывает текущие инциденты.
  • Системный администратор (он же труъ админ) — специалист широкого профиля, который отвечает за стабильное и безотказное функционирование ИТ-инфраструктуры, осуществляет мониторинг, проводит инвентаризацию, отвечает за безопасность пользователей, занимается сетями и т.д. Это многорукий и многоголовый бог ИТ-инфраструктуры, который берёт на себя обязанности по обеспечению всей ИТ-жизнедеятельности компании. Встречается практически в любых компаниях.
  • Системный архитектор-инженер — специалист, проектирующий ИТ-инфраструктуру и архитектуру сети в крупных корпорациях.
26 февраль 15:20 | : Экономика

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