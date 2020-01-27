Системный администратор Unix в Архангельске - на все руки мастер за 59 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, системный администратор Unix в Архангельске в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 90 000 рублей в месяц. В других крупных городах средняя зарплата данного специалиста составляет: во Владивостоке – 83 000 рублей, в Казани – 62 000 рублей, в Новосибирске – 66 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 68 000 рублей, в Хабаровске – 79 000 рублей, в Иркутске – 65 000 рублей, в Челябинске – 64 000 рублей в месяц.
В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре 63 000 рублей и в Петрозаводске - 61 000 рублей в месяц.
Пояснение:
Системный администратор — это специалист, который занимается настройкой, совершенствованием и поддержкой ИТ-инфраструктуры компании, включая оборудование, периферию, программное обеспечение и сетевые подключения. Правда, очень формальное определение?
То, чем занимается системный администратор, зависит от размера компании, сферы деятельности, опыта и навыков самого админа. Вместо того чтобы давать определение, лучше выделим конкретные типы сисадминов.