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«ЭкоИнтегратор»: Вывоз ТКО у населения – пояснение по льготам

С 1 января 2020 года услуга по сбору, вывозу и утилизации мусора стала относиться к коммунальным. Это означает, что льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан по другим коммунальным услугам, на нее также распространяются.


Так, на ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% от стоимости услуги вывоза твердых коммунальных отходов могут рассчитывать ветераны труда, реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, а также отдельные категории граждан из числа ветеранов и инвалидов.


Многодетным семьям вернут 50% платы за каждого родителя (усыновителя), первого и второго ребенка в семье и 100 % платы – за третьего и каждого последующего ребенка в семье.


Кроме того, право на субсидию имеют граждане, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного семейного дохода. Назначают такую поддержку органы социальной защиты.


Важно помнить, что компенсации на территории Архангельской области начисляются и выплачиваются при отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.  

14 февраль 15:15 | : Экономика

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