«ЭкоИнтегратор»: Вывоз ТКО у населения – пояснение по льготам

С 1 января 2020 года услуга по сбору, вывозу и утилизации мусора стала относиться к коммунальным. Это означает, что льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан по другим коммунальным услугам, на нее также распространяются.
Так, на ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% от стоимости услуги вывоза твердых коммунальных отходов могут рассчитывать ветераны труда, реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, а также отдельные категории граждан из числа ветеранов и инвалидов.
Многодетным семьям вернут 50% платы за каждого родителя (усыновителя), первого и второго ребенка в семье и 100 % платы – за третьего и каждого последующего ребенка в семье.
Кроме того, право на субсидию имеют граждане, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 22% от совокупного семейного дохода. Назначают такую поддержку органы социальной защиты.
Важно помнить, что компенсации на территории Архангельской области начисляются и выплачиваются при отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.