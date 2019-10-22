Архангельская область не жалеет денег на душевное спокойствие у населения. Кое-что о тарифах ЖКХ

Именно так можно объяснить этот показатель - среди 11 субъектов СЗФО у Архангельской области 1-е место и самый низкий показатель доли расходов, потраченных на оплату жилищно-коммунальных услуг, всего 9%.
В масштабах страны доля потребительских расходов cреднестатистической семьи региона, потраченных на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2018 году, позволила Поморью занять 26-е место.
Напомним, что в наступающем 2020 году правительство региона заложило в расходную часть бюджета более 5 млрд. рублей на сдерживание роста тарифов в ЖКХ.
В связи с чем наблюдатели искренне удивляются – что же это неблагодарное население жалуется и жалуется на трудную жизнь?!