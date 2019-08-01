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Министр Карпунов планомерно добивает архангельское здравоохранения. Кошмар в Няндомской ЦРБ нашел подтверждение

Пару недель назад интернет буквально взорвался от возмущения, увидев, в каких условиях «отдыхают» бригады «скорой помощи» в Няндоме… это больше похоже на бомжатник в заброшенном здании.

Правда, главврач Няндомской ЦРБ выступила с опровержением, заявив, что фотографии постановочные – ей так мстят водители «скорых» за справедливые требования к дисциплине.

Позже в Сети появились картинки других помещений ЦРБ… не в лучшем состоянии. В таком, что возникало подозрение – уж не фейк ли это, подобного кошмара не было и в 90-х.

С журналистской проверкой в Няндому отправились сотрудники «Регион 29», издания, которое даже при большом желании нельзя обвинить в оппозиционности. Они подтверждают – всё правда.

С первых же минут пребывания в Няндомской ЦРБ стало ясно — фотографии не врут: состояние комнаты отдыха и пищеблока оставляет желать лучшего. Больнице — 110 лет, капитального ремонта здесь не было уже несколько десятилетий. Деньги стали поступать лишь в последнее время, и направляют их, разумеется, на приведение в порядок лечебного отделения и закупку оборудования. До вспомогательных и бытовых помещений дело просто не дошло.

Впрочем, сейчас там идет поэтапный ремонт. Также выяснилось, конфликт руководства больницы с водителями действительно имел место - Руководство обнаружило несоответствие километража, фактически пройденного транспортом и заявленного в отчётных документах. Водителей заподозрили в сливе бензина со служебного транспорта. Деньги вычли из зарплаты водителей, те обратились в суд и выиграли дело. Однако конфликт пока не исчерпан, и конструктивный диалог ещё только предстоит возобновить.

Наблюдатели обратили внимание на такой журналистский пассаж – «средства на это в областном бюджете предусмотрены». Сразу возникает вопрос – только сейчас предусмотрено? Сколько лет Нацпроекту здоровье и Майским указам президента?!

Не слишком ли поздно разбудили министра областного здравоохранения Антона Карпунова? Любой строитель подтвердит – любой поздно начавшийся ремонт обходится в разы дороже своевременного.

(на фото: Антон Карпунов – Лично у меня все в ажуре)

25 сентябрь 13:09 | : Экономика / Скандалы

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