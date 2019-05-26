Хроники капремонта в городах Большой агломерации

Новодвинск: Приняты работы по капремонту инженерных систем
Работы по капремонту внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС и ВО выполнялись в доме 28 по ул.3-й Пятилетки и по ремонту систем ГВС и ХВС на Ворошилова, 25/1.
По первому адресу работала подрядная организация ООО «АС-Групп», по второму – ООО «Отделтрест».
На ул.3-й Пятилетки,28 приняли розлива и выпуска, стояки управляющая компания принимать отказалась – их сделано из общего количества 12: 6 стояков по горячему водоснабжению, 2 – по холодному и 3 стояка канализации.
На Ворошилова, 25/1 приняты работы по капремонту стояков холодного и горячего водоснабжения. Розлива здесь были приняты ранее. Также полностью смонтирована принята система водоотведения в доме.
Как отметила начальник отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анна КАЛИНИНА, все работы приняты без замечаний. А дом на Ворошилова, 25/1 предоставил практически 100-процентный допуск к стоякам – здесь уперся только один собственник, но с ним УК МУП «Жилкомсервис» ведет работу – подано заявление в суд. По сложившейся в судах Новодвинска практике, жильцов обязывают предоставить доступ для ремонта общедомового имущества. Подрядчик вернется на объект осенью – этот стояк будет сделан.
Северодвинск: На Железнодорожной, 15 выполнен капремонт систем ХВС, ГВС и водоотведения
Работы приняты комиссией 9 августа. На объекте работала подрядная организация ООО "ТехноГазСервис".
Подрядчик работал на объекте долго – вместо 90 календарных дней, предусмотренных по договору, – целых 166. Как пояснила куратор объекта, инженер Фонда капремонта Архангельской области Наталья ЛЮБОВА, там, где работы возможно сделать за достаточно хороший срок, как и работают большинство наших подрядчиков, первая бригада «ТехноГазСервиса» производила работы с…максимальной выработкой материала. Иными словами, делала это вразрез плану производства работ и существующей смете! Зачем это было сделано – отдельный вопрос. Потому что такие работы Фонд принять не мог – они были не обоснованы технической документацией. В итоге директор организации поставил на железнодорожную, 15 вторую бригаду, которая переделывала за первой весь объем работ… Ей заменен розлив холодного и горячего водоснабжения, ввод, канализация в подвале и выпуска. Также заменены 8 из 9 стояков по квартирам.
Все работы выполнены качественно.
Перерасход материалов лег исключительно на баланс подрядной организации. Кроме того, Фонд будет вести претензионную работу по фактам просрочки, которая составила 76 дней.
Архангельск: Три дома на улице Кирпичного завода и один на Гидролизном – с новыми инженерными системами
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей приняты в домах на ул.Кирпичного завода, 18, 25 и 28 и на ул.Гидролизной, 16.
На Кирпичном, 18 работы по капермонту системы теплоснабжения вела подрядная организация ООО «Архспецмонтаж». Объект прошлого года – здесь из-за недопусков собственников работы не удалось завершить до начала отопительного сезона, поэтому подрядной организации пришлось снова вернуться на дом. Розлива системы ТСН здесь проходят как по чердаку, так и в полах первого этажа, и именно в этом была сложность – убедить жителей пустить рабочих и сделать новые трубы. По стоякам здесь поменяны 11, 1 отказ.
На остальных трех объектах капитально ремонтировались системы холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Все подвалы создали для подрядных организаций одну и ту же проблемы – они были подтоплены грунтовыми водами. В каждом случае подрядчики справлялись с осушением помещений самостоятельно. По словам куратора данных объектов, инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Антона КУЛАКОВА, к качеству выполненных работ на каждом из объектов не придраться – все сделано качественно.
На Кирпичном, 28 работала компания ООО «СтройТэк». По дому только один отказ от монтажа новых стояков.
На Кирпичном, 25 трудилась бригада ООО «Строительно-монтажного предприятия» (СМП). Дом 8-ми подъездный, но там выполнены работы по замене 21 стояка из 24.
На Гидролизной, 16 генподрядчиком было ООО «СтройТэк» - там работы шли тоже в 8-мо подъездной пятиэтажке: здесь сделаны 22 из 24 стояков.
Архангельск: Дом на Квартальной, 9/1 получил новую крышу
Подрядная организация ООО «СК Белое море» сдала после капитального ремонта крышу на улице Квартальной, 9/1 в Архангельске.
Здесь уже произведен второй вид капремонта – в 2016 году в доме был отремонтирован фундамент.
«На момент допуска на объект было очевидно – крыша текла в течение нескольких лет, жители жаловались на протечки, а управляющая компания, как могла, латала дыры, - рассказал директор подрядной организации Алексей БУСИН. – Нами произведена 100% замена кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов с обрешеткой, замена стропильных ног и мауэрлата. В ходе производства работ стало понятно, что объем увеличится – нужно было дополнительно заменить стропильные ноги, которые ранее не были предусмотрены планом производства работ, и выполнить ендовы. Поэтому ремонт этой крыши, с одной стороны, был технологически простой, с другой - интересный».
Поясним, что ендова – это соединительный элемент между двумя плоскостями сложной крыши в месте ее излома. Ее ставят там, где кровельные скаты стыкуются друг с другом, образуя отрицательный угол. Назначение ендов простое: не допустить попадания под кровлю воды и различного мусора. Ендова препятствует задуванию снега и попаданию воды под скаты кровли.
Также произведен ремонт печных труб – хотя дом полностью переведен на центральное отопление, собственники не дали разобрать трубы, пояснив это тем, что пользуются ими как вентиляцией. «Мы готовы были демонтировать эти трубы, но в итоге произвели их малый ремонт – теперь все красиво и эстетично», - говорит Алексей Бусин.