Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Хроники капремонта в городах Большой агломерации

Новодвинск: Приняты работы по капремонту инженерных систем

Работы по капремонту внутридомовых инженерных систем ГВС, ХВС и ВО выполнялись в доме 28 по ул.3-й Пятилетки и по ремонту систем ГВС и ХВС на Ворошилова, 25/1.

По первому адресу работала подрядная организация ООО «АС-Групп», по второму – ООО «Отделтрест».

На ул.3-й Пятилетки,28 приняли розлива и выпуска, стояки управляющая компания принимать отказалась – их сделано из общего количества 12: 6 стояков по горячему водоснабжению, 2 – по холодному и 3 стояка канализации.

На Ворошилова, 25/1 приняты работы по капремонту стояков холодного и горячего водоснабжения. Розлива здесь были приняты ранее. Также полностью смонтирована принята система водоотведения в доме.

Как отметила начальник отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анна КАЛИНИНА, все работы приняты без замечаний. А дом на Ворошилова, 25/1 предоставил практически 100-процентный допуск к стоякам – здесь уперся только один собственник, но с ним УК МУП «Жилкомсервис» ведет работу – подано заявление в суд. По сложившейся в судах Новодвинска практике, жильцов обязывают предоставить доступ для ремонта общедомового имущества. Подрядчик вернется на объект осенью – этот стояк будет сделан.

 

Северодвинск: На Железнодорожной, 15 выполнен капремонт систем ХВС, ГВС и водоотведения

Работы приняты комиссией 9 августа. На объекте работала подрядная организация ООО "ТехноГазСервис".

Подрядчик работал на объекте долго – вместо 90 календарных дней, предусмотренных по договору, – целых 166. Как пояснила куратор объекта, инженер Фонда капремонта Архангельской области Наталья ЛЮБОВА, там, где работы возможно сделать за достаточно хороший срок, как и работают большинство наших подрядчиков, первая бригада «ТехноГазСервиса»  производила работы с…максимальной выработкой материала. Иными словами, делала это вразрез плану производства работ и существующей смете! Зачем это было сделано – отдельный вопрос. Потому что такие работы Фонд принять не мог – они были не обоснованы технической документацией. В итоге директор организации поставил на железнодорожную, 15 вторую бригаду, которая переделывала за первой весь объем работ… Ей заменен розлив холодного и горячего водоснабжения, ввод, канализация в подвале и выпуска. Также заменены 8 из 9 стояков по квартирам.

Все работы выполнены качественно.

Перерасход материалов лег исключительно на баланс подрядной организации. Кроме того, Фонд будет вести претензионную работу по фактам просрочки, которая составила 76 дней.

 

Архангельск: Три дома на улице Кирпичного завода и один на Гидролизном – с новыми инженерными системами

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей приняты в домах на ул.Кирпичного завода, 18, 25 и 28 и на ул.Гидролизной, 16.

На Кирпичном, 18 работы по капермонту системы теплоснабжения вела подрядная организация ООО «Архспецмонтаж». Объект прошлого года – здесь из-за недопусков собственников работы не удалось завершить до начала отопительного сезона, поэтому подрядной организации пришлось снова вернуться на дом. Розлива системы ТСН здесь проходят как по чердаку, так и в полах первого этажа, и именно в этом была сложность – убедить жителей пустить рабочих и сделать новые трубы. По стоякам здесь поменяны 11, 1 отказ.

На остальных трех объектах капитально ремонтировались системы холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Все подвалы создали для подрядных организаций одну и ту же проблемы – они были подтоплены грунтовыми водами. В каждом случае подрядчики справлялись с осушением помещений самостоятельно. По словам куратора данных объектов, инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Антона КУЛАКОВА, к качеству выполненных работ на каждом из объектов не придраться – все сделано качественно.

На Кирпичном, 28 работала компания ООО «СтройТэк». По дому только один отказ от монтажа новых стояков.

На Кирпичном, 25 трудилась бригада ООО «Строительно-монтажного предприятия» (СМП). Дом 8-ми подъездный, но там выполнены работы по замене 21 стояка из 24.

На Гидролизной, 16 генподрядчиком было ООО «СтройТэк» - там работы шли тоже в 8-мо подъездной пятиэтажке: здесь сделаны 22 из 24 стояков.

 

Архангельск: Дом на Квартальной, 9/1 получил новую крышу

Подрядная организация ООО «СК Белое море» сдала после капитального ремонта крышу на улице Квартальной, 9/1 в Архангельске.

Здесь уже произведен второй вид капремонта – в 2016 году в доме был отремонтирован фундамент.

«На момент допуска на объект было очевидно – крыша текла в течение нескольких лет, жители жаловались на протечки, а управляющая компания, как могла, латала дыры, - рассказал директор подрядной организации Алексей БУСИН. – Нами произведена 100% замена кровельного покрытия из волнистых асбестоцементных листов с обрешеткой, замена стропильных ног и мауэрлата. В ходе производства работ стало понятно, что объем увеличится – нужно было дополнительно заменить стропильные ноги, которые ранее не были предусмотрены планом производства работ, и выполнить ендовы. Поэтому ремонт этой крыши, с одной стороны, был технологически простой, с другой - интересный».

Поясним, что ендова – это соединительный элемент между двумя плоскостями сложной крыши в месте ее излома. Ее ставят там, где кровельные скаты стыкуются друг с другом, образуя отрицательный угол. Назначение ендов простое: не допустить попадания под кровлю воды и различного мусора. Ендова препятствует задуванию снега и попаданию воды под скаты кровли.

Также произведен ремонт печных труб – хотя дом полностью переведен на центральное отопление, собственники не дали разобрать трубы, пояснив это тем, что пользуются ими как вентиляцией. «Мы готовы были демонтировать эти трубы, но в итоге произвели их малый ремонт – теперь все красиво и эстетично», - говорит Алексей Бусин.  

13 август 13:06 | : Экономика

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (102)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20