Эрнест Белокоровин: Будем лучше работать – будем хуже жить

С таким парадоксальным заявлением выступил бывший министр и бывший депутат Архангельского областного Собрания («Единая Россия») Эрнест Белокоровин, еще в прошлом созыве возглавлявший Комитет по промышленной политике.
«Чем выше будет производительность труда, тем больше людей у нас будет на улице. Проблема усугубляется еще и повышением пенсионного возраста, все больше людей предпенсионного возраста оказываются в зоне риска», - уточнил матерый предприниматель, когда-то поднявший свой бизнес на торговле спиртом.
В качестве примера он привел опыт Архангельского ЦБК, где, по его словам, за последние 10 лет число сотрудников сократилось вдвое – с 8 до 4 тысяч: «Всё это ведёт к росту социальной напряженности».
Далее экс-чиновник предложил не взваливать всё на плече государства, а обязать крупный бизнес трудоустраивать освобождающихся людей, привлекать их к самозанятости. Одновременно он считает, что переобучение людей близких к пенсионному возрасту, которые не могут найти новую работу – пустой тратой времени и средств.
Однако Белокоровину возразил представитель именно АЦБК в ранге замдиректора Юрий Трубин: «Государство стимулирует повышение труда, его развитие. А тех людей, которые высвобождаются, страхует государство — отправляет на переобучение, например. Мы выполняем ту задачу, которую ставит перед нами президент. Зачем он это делает? Чтобы предприятия были эффективны наряду с конкурентами в Бразилии, Индонезии и Китае, где другие технологии, у них давно идет модернизация. АЦБК будет 75 лет, и нам нужно сейчас модернизировать производство, чтобы успешно конкурировать и успешно продавать продукцию и платить налоги. Остальное — функция государства».
Отметим, приведенная выше пикировка произошла в рамках конференции «Национальные проекты и региональная среда бизнеса».