Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Эрнест Белокоровин: Будем лучше работать – будем хуже жить

С таким парадоксальным заявлением выступил бывший министр и бывший депутат Архангельского областного Собрания («Единая Россия») Эрнест Белокоровин, еще в прошлом созыве возглавлявший Комитет по промышленной политике.

«Чем выше будет производительность труда, тем больше людей у нас будет на улице. Проблема усугубляется еще и повышением пенсионного возраста, все больше людей предпенсионного возраста оказываются в зоне риска», - уточнил матерый предприниматель, когда-то поднявший свой бизнес на торговле спиртом.

В качестве примера он привел опыт Архангельского ЦБК, где, по его словам, за последние 10 лет число сотрудников сократилось вдвое – с 8 до 4 тысяч: «Всё это ведёт к росту социальной напряженности».

Далее экс-чиновник предложил не взваливать всё на плече государства, а обязать крупный бизнес трудоустраивать освобождающихся людей, привлекать их к самозанятости. Одновременно он считает, что переобучение людей близких к пенсионному возрасту, которые не могут найти новую работу – пустой тратой времени и средств.

Однако Белокоровину возразил представитель именно АЦБК в ранге замдиректора Юрий Трубин: «Государство стимулирует повышение труда, его развитие. А тех людей, которые высвобождаются, страхует государство — отправляет на переобучение, например. Мы выполняем ту задачу, которую ставит перед нами президент. Зачем он это делает? Чтобы предприятия были эффективны наряду с конкурентами в Бразилии, Индонезии и Китае, где другие технологии, у них давно идет модернизация. АЦБК будет 75 лет, и нам нужно сейчас модернизировать производство, чтобы успешно конкурировать и успешно продавать продукцию и платить налоги. Остальное — функция государства».

Отметим, приведенная выше пикировка произошла в рамках конференции «Национальные проекты и региональная среда бизнеса».

25 март 12:24 | : Экономика / Скандалы

Видеозал


Приговор… сыру перед казнью. Почему не в Архангельске? (ВИДЕО)
Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (207)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20