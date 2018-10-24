Александр Тугушев вновь в центре экономических скандалов, возбуждено уголовное дело

Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев снова оказался фигурантом громкого уголовного разбирательства. На этот раз на него написал заявление на имя начальника Мурманского УЭБ и ПК МВД его партнер и совладелец ООО «Восход» Александр Сычев, сообщает «Газета.Ру».
Сычев и Тугушев договорились о совместном бизнесе и зарегистрировали ООО «Восход». В обмен на 50% в компании Сычев передал в июне-сентябре 2017 года 20 миллионов рублей Тугушеву, который должен был внести эти средства на счет компании. Однако деньги там так и не появились, и Сычев решил, что Тугушев истратил их по своему усмотрению.
Адвокаты Тугушева полностью опровергают обвинения в адрес своего подзащитного, однако в ноябре 2018 года на него все же было открыто уголовное дело.
И не удивительно, ведь за плечами Тугушева внушительный послужной список.
В 2004 году он был арестован по обвинению в вымогательстве и получении крупной взятки от руководства дальневосточной компании «Поллукс». Тогда Тугушев требовал 3,7 млн долларов за возможность получения «Поллуксом» квоты на добычу минтая в 50 тысяч тонн. Однако, получив деньги, он предоставил квоту лишь на 7 тысяч тонн.
В 2007 году Тугушев и его подельники были признаны виновными в вымогательстве и мошенничестве. Главный фигурант получил 6 лет тюрьмы, но вышел на свободу в 2009-м.
Кроме того, с именем Тугушева связывают еще один известный скандал – относительно акций компании Норебо, которые, как заявлял Тугушев, у него были похищены его партнером Виталием Орловым. Позже выяснилось, что акции были им же проданы.