Менеджер по персоналу в Архангельске... так себе профессия

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, менеджер по персоналу в Архангельске может рассчитывать в среднем на 30 000 рублей. В Москве зарплата данного специалиста достигает 55 000 рублей в месяц.
Ситуация в соседних городах следующая: в Вологде менеджер по персоналу получает в среднем 29 000 рублей, в Кирове – 23 000рублей, в Петрозаводске – 30 000 рублей. в Сыктывкаре – 31 000рублей в месяц.
Что должен знать менеджер по персоналу (должностная инструкция):
— законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия, учреждения, организации по управлению персоналом;
— законодательство о труде;
— основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса;
— конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных услуг;
— порядок ценообразования и налогообложения; основы маркетинга;
— современные концепции управления персоналом; основы трудовой мотивации и системы оценки персонала; формы и методы обучения и повышения квалификации кадров;
— порядок разработки трудовых договоров (контрактов);
— методы и организацию менеджмента;
— основы технологии производства и перспективы развития предприятия, учреждения, организации, структуру управления и их кадровый состав;
— основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда;
— основы производственной педагогики;
— этику делового общения;
— передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления персоналом;
— основы организации делопроизводства;
— методы обработки информации с применением современных технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.