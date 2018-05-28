Активисты ОНФ направили властям рейтинг «убитых» дорог Архангельской области

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области направили в органы муниципальной и региональной власти обновленный рейтинг «убитых» дорог. Список был составлен на основании данных проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Эксперты ОНФ призывают чиновников при разработке проектно-сметной документации по ремонту дорог на 2019 г. учитывать данные интерактивной карты dorogi-onf.ru в приоритетном порядке.
В настоящее время на сайте «Карта убитых дорог» жителями региона отмечено 275 ненормативных участков общей протяженностью 218 км. Участие в голосовании приняли 6 тыс. 850 человек, а всего с начала 2018 г. на интерактивную карту добавлено 80 участков, которые, по мнению граждан, нуждаются в первоочередном ремонте. Кроме того, эксперты ОНФ составили топ-10 дорог Архангельска, передвигаться по которым практически невозможно. В списке городские трассы на улицах Стрелковой, Дежневцев, Павла Усова, Воронина, Леваневского, Ленинской, Менделеева, Советских космонавтов, проспекте Дзержинского, Валявкина.
На интерактивной карте заявители оставили следующие комментарии: «Общероссийский народный фронт, помогите, пожалуйста! Живем в центре Архангельска, асфальтного покрытия на нашей дороге нет, большие ямы и грязь, когда сыро, и так каждый год. Надоело подвеску у машины делать, от мэрии всего 200 м. Пишет весь дом чиновникам, но ответы одни – нет денег» (улица Карла Либкнехта); «Дорога находится в ненадлежащем состоянии. В осеннее и весеннее время размывается, в зимнее время очистка проводится с большим опозданием. Подъезд как личного транспорта, так и аварийно-спасательного (МСЧ, скорая помощь, полиция) затруднен, а порой невозможен» (улица Леваневского).
«В этом году в областном центре на ремонт дорог было потрачено порядка 100 млн руб. Ремонт на отдельных участках еще не завершен. В течение всего периода активисты ОНФ проверяли качество ремонта дорог, к которому почти не было претензий, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Мы не совсем удовлетворены качеством ямочного ремонта, на многих дорогах его нужно делать заново. Кроме того, у нас до сих пор нет полной информации о ремонте дорог за счет подрядных организаций, находящихся на гарантийном обслуживании. Эксперты ОНФ направили запросы в администрацию города. В этом году в формировании дорожной политики региона снова будут участвовать неравнодушные граждане. Ссылки на интерактивную карту размещены и на сайтах органов власти».
Напомним, проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Актуальность проекта обусловлена недовольством граждан неудовлетворительным состоянием дорог, высоким уровнем аварийности на дорогах.