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Футбол и... пенсии. Новый взгляд на российскую экономику

И всё-таки повышение пенсионного возраста вопрос решённый.

Чтобы не говорил, как бы не успокаивал Путин, это оказалось самой болевой точкой. Даже если российские самолёты начнут падать в сирийской пустыне один за другим, наши трудящиеся будут обижено бубнить – «хотим на пенсию в 60 и точка». Им пытаются объяснить на всех уровнях, что экономика элементарно не выдержит такой нагрузки, что придётся снижать, а не увеличивать размер пенсий, что все социальные программы под угрозой (я лет 12 назад предупреждал, что рост нефтяных цен когда-нибудь закончится, а отнимать гораздо больнее, чем не давать вовсе)… никто вникать не хочет ни тогда, ни сейчас.

Причём, обратите внимание, на митинги против пенсионной реформы ходит не молодёжь, у которой вот-вот отнимут, а действующие пенсионеры, которые от всего окажутся только в плюсе. Целый Клондайк для социологов-психологов – то ли это происходит аналогично старой национальной традиции совать с пенсии детишкам в карман червонец «на леденцы-пиво», то ли дело действительно в политике, которую основная масса нового российского общества принципиально не желает хавать (чисто по Довлатову).

Вот и на местном уровне… именно пенсионную реформу сами единороссы обвинили главной виновницей своего фиаско. Нет, не Путина, который еёподдержал, и не кабинет министров, который всё это затеял. В их партийной интерпретации виновато недомыслие самого народа – «чудаки, собственной удаче не верят, Сталина им подавай!».

И начинают разжёвывать: "Вместе с мерами по повышению человеческого капитала и мобильности трудовых ресурсов пенсионная реформа может смягчать возникающую из-за неблагоприятных демографических тенденций проблему дефицита кадров, которая может обеспечить устойчивое превышение роста оплаты труда над темпами роста производительности труда".

Вы всё поняли? Чтобы понятней было – по своему морально-оздоровительному эффекту повышение пенсионного возраста на пять лет должен стать сродни… футбольному Чемпионату мира–2018. Откуда Россия вылетела… но достойно.  Даже, как утверждают, с финансовым плюсом - ЧМ внес положительный вклад в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года в 0,1-0,2 п.п. А мы-то, обыватели, думали, что миллиарды выбросили на ветер ради государственного престижа, что эти новые стадионы никогда не окупятся, кому на них ходить в том же Калининграде или Саранске. Оказывается, ничего не понимаем, вот и весь сказ. Хотя лично мне кажется, что это ВВП очень лукавая вещь и от его роста в конкретных кошельках (моём, в частности) ничего не прибавляется.

Между тем, в сентябрьском докладе Центральный Банк России допустил, что при рисковом сценарии в 2019 году произойдёт падение национального валового продукта. К такому сценарию может привести, например, расширение антироссийских санкций и внешнеторговых ограничений, ускорение оттока капитала и ухудшение экономической ситуации в развивающихся странах. Но не собственные промахи… это не про нас.

В качестве защитного механизма от предпринимателей-эксплуататоров президент Путин объявил о введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста. Сначала речь шла вообще об уголовном сроке для жадных хозяев, потом решили пока ограничиться штрафами. В интернете сразу пошли разговоры – будем увольнять, не дожидаясь предпенсионного, дадим дорогу молодым! (тоже лозунг). Капиталист – он такой, он как пиво, дырочку в любом законодательстве завсегда найдёт.

А вот, что утверждают социологи – против пенсионной реформы выступает 80 % населения. И тут я в ужасе понимаю, что правительство, не только верховное, но и региональное, рискует идти против желания народных масс. Вспоминаю, как нынешний глава Архангельской области Игорь Орлов на первой же своей пресс-конференции строго сказал, что очень серьёзно относится к своей единороссовской партийности, так в его семье было принято. Но тогда он только начинал, ещё не пройдя через медные трубы выборов. А как сейчас – на первом месте партийная дисциплина или мнение населения? Обязательно задам вопрос на ближайшей прессухе.

А то страшная штука получается – такое неравномерно деление по ключевому вопросу современности. Задавят на фиг. Однако, зная наших депутатов и чиновников, легко предположу, что завтра, приди к власти оппозиционные силы, эти же люди с такой же страстью будут выступать против повышения пенсионного возраста. Вот, что противно…

Впрочем, чиновникам и к ним приравненным вообще нечего беспокоится, их любой правитель оставит при своих интересах (льготах). Ещё одна национальная традиция…

А ведь по идее должны быть «за» сегодняшние неработающие пенсионеры. Которые привыкли жить скромно и россказни о своих западных одногодках, коротающих зимы в средиземноморских путешествиях, воспринимают не иначе, как чуждый нам образ жизни. Они уже всё получили плюс дополнительно тысячу получают… чего ершиться? Вот те, кто внукам помогает, пусть и беспокоятся… раз лентяев вырастили.

Признаюсь честно, лет 30 назад, когда капитализм только начинался, автор этих строк гордо заявлял – да пошло государство со своей подачкой-пенсией, сам себе на старость заработаю. Теперь выражаюсь значительно осторожней – не повредит… главное, чтобы никогда не жить на одну пенсию.

Независимые экономисты пугают непредсказуемым ростом теневой экономики, куда массовым порядком уйдут малые и средние предприниматели. Но мы при ней уже жили, и кое-кто вполне неплохо.

Главное, чтобы в футбол наши выигрывали… не правда ли?

Леонид Черток

23 сентябрь 08:22 | : Экономика / Деньги

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