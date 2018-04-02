Аэропорт "Соловки": Посадка скоро станет мягкой

На 45-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов согласовано выделение 91 млн. 324 тыс. 200 рублей на мероприятия государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)». Эти средства будут направлены на разработку (приобретение) проектной документации для реконструкции аэропорта «Соловки». Следующим шагом станет конкурсная процедура по определению подрядной организации, которая займется выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции объекта.

Аэропорт на Соловецких островах входит в единый региональный холдинг, объединяющий аэропорты в Котласе, Мезени и Лешуконском. В настоящее время ведется масштабная реконструкция всего имущественного комплекса: в аэропорту «Архангельск» приводится в порядок привокзальная площадь, строится новая вставка между павильонами международных и внутренних авиалиний, ремонтируются фасады зданий, в июле начнется замена плит на взлётно-посадочной полосе. Приводятся в порядок комплексы в Котласе, Мезени и Лешуконском. Следующим на очереди должны стать Соловки, где за счет средств областного и федерального бюджетов планируется полностью заменить устаревшую взлётно-посадочную полосу, установить современное свето-сигнальное оборудование и построить новое здание аэровокзала.

– Все эти мероприятия проводятся для повышения безопасности полетов и уровня комфорта пассажиров, – прокомментировал планы по модернизации соловецкого аэропорта генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Сегодня инфраструктура соловецкого аэропорта устарела как морально, так и физически. Специфика аэропорта заключается в том, что авиация становится единственным доступным видом транспорта в период, когда закрывается морская навигация, не говоря о десятках тысяч туристов и паломников, прибывающих на Соловки ежегодно.

Общая стоимость работ по модернизации аэропорта на Соловецких островах оценивается в 2,5 млрд. рублей. Эти средства планируется привлечь в рамках государственной целевой программы из бюджета Российской Федерации.