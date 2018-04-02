Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Аэропорт "Соловки": Посадка скоро станет мягкой

На 45-й сессии Архангельского областного Собрания депутатов согласовано выделение 91 млн. 324 тыс. 200 рублей на мероприятия государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2020 годы)». Эти средства будут направлены на разработку (приобретение) проектной документации для реконструкции аэропорта «Соловки». Следующим шагом станет конкурсная процедура по определению подрядной организации, которая займется выполнением строительно-монтажных работ по реконструкции объекта.

Аэропорт на Соловецких островах входит в единый региональный холдинг, объединяющий аэропорты в Котласе, Мезени и Лешуконском. В настоящее время ведется масштабная реконструкция всего имущественного комплекса: в аэропорту «Архангельск» приводится в порядок привокзальная площадь, строится новая вставка между павильонами международных и внутренних авиалиний, ремонтируются фасады зданий, в июле начнется замена плит на взлётно-посадочной полосе. Приводятся в порядок комплексы в Котласе, Мезени и Лешуконском. Следующим на очереди должны стать Соловки, где за счет средств областного и федерального бюджетов планируется полностью заменить устаревшую взлётно-посадочную полосу, установить современное свето-сигнальное оборудование и построить новое здание аэровокзала.

– Все эти мероприятия проводятся для повышения безопасности полетов и уровня комфорта пассажиров, – прокомментировал планы по модернизации соловецкого аэропорта генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Сегодня инфраструктура соловецкого аэропорта устарела как морально, так и физически. Специфика аэропорта заключается в том, что авиация становится единственным доступным видом транспорта в период, когда закрывается морская навигация, не говоря о десятках тысяч туристов и паломников, прибывающих на Соловки ежегодно.

Общая стоимость работ по модернизации аэропорта на Соловецких островах оценивается в 2,5 млрд. рублей. Эти средства планируется привлечь в рамках государственной целевой программы из бюджета Российской Федерации.  

02 июль 13:15 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (17)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20