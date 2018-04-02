Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как добраться до Соловков? Рассказывают блогеры

Попасть на остров можно тремя способами.

Способ первый - самый быстрый и ни фига не бюджетный - самолет. Долетаем до Архангельска и от Архангельска еще 50 минут, и вы на Соловках. Главный минус этого варианта - цена на билет. Правда зимой это единственная возможность добраться до острова.

Способ второй - поездом до Беломорска и дальше 4 часа по морю.

Способ третий - поездом до Кеми и 2 часа морем.

В принципе второй и третий варианты практически равнозначны, все зависит от того, как вы состыкуете поезд и паром.

Мы выбрали доезд через Кемь, ибо через Беломорск никак удобная логистика не получалась, потому рассмотрим именно этот, самый популярный у туристов маршрут.

Итак, вы в Кеми и теперь задача добраться до корабля. Порт находится в Рабочеостровске, это в 12 километрах от Кеми. Поскольку практически все поезда в Кемь приходят ночью или очень рано утром, то оптимальный способ попасть на причал это такси. Обычно к приходу поездов армия таксистов уже стоит на стреме, стоимость проезда 240-260 руб. В ожидании корабля можно прогуляться по берегу моря до декораций к фильму Павла Лунгина "Остров", это примерно 20 минут средним темпом в один конец. Правда церковь уже стоит без креста, но все равно выглядит живописно.

Оставшееся время я бы советовала потратить на завтрак в кафе "Старый причал", которое в трех шагах от пирса. Комплексный завтрак (молочная каша, оладушки, чай и бутерброд с колбасой и сыром) стоит 250 руб, при желании можно заказать завтрак просто по меню. Кафе работает с 6.30, приходить лучше или к открытию, или к 7 часам, чтобы не попасть в лавину организованных туристов.

И про связь. На Соловках устойчиво принимают Мегафон и МТС, правда последних иногда сдувает ветром, но в целом терпимо.

Елена Щипова, Игорь Дмитриев 

01 июль 07:31 | : Экономика / Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (7)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20