Как добраться до Соловков? Рассказывают блогеры

Попасть на остров можно тремя способами.

Способ первый - самый быстрый и ни фига не бюджетный - самолет. Долетаем до Архангельска и от Архангельска еще 50 минут, и вы на Соловках. Главный минус этого варианта - цена на билет. Правда зимой это единственная возможность добраться до острова.



Способ второй - поездом до Беломорска и дальше 4 часа по морю.



Способ третий - поездом до Кеми и 2 часа морем.

В принципе второй и третий варианты практически равнозначны, все зависит от того, как вы состыкуете поезд и паром.



Мы выбрали доезд через Кемь, ибо через Беломорск никак удобная логистика не получалась, потому рассмотрим именно этот, самый популярный у туристов маршрут.



Итак, вы в Кеми и теперь задача добраться до корабля. Порт находится в Рабочеостровске, это в 12 километрах от Кеми. Поскольку практически все поезда в Кемь приходят ночью или очень рано утром, то оптимальный способ попасть на причал это такси. Обычно к приходу поездов армия таксистов уже стоит на стреме, стоимость проезда 240-260 руб. В ожидании корабля можно прогуляться по берегу моря до декораций к фильму Павла Лунгина "Остров", это примерно 20 минут средним темпом в один конец. Правда церковь уже стоит без креста, но все равно выглядит живописно.

Оставшееся время я бы советовала потратить на завтрак в кафе "Старый причал", которое в трех шагах от пирса. Комплексный завтрак (молочная каша, оладушки, чай и бутерброд с колбасой и сыром) стоит 250 руб, при желании можно заказать завтрак просто по меню. Кафе работает с 6.30, приходить лучше или к открытию, или к 7 часам, чтобы не попасть в лавину организованных туристов.



И про связь. На Соловках устойчиво принимают Мегафон и МТС, правда последних иногда сдувает ветром, но в целом терпимо.

Елена Щипова, Игорь Дмитриев