Совсем работать не хотите? Кремль рассматривает варианты повышения пенсионного возраста

То, что повышение пенсионного возраста – штука неизбежная, стало ясно задолго до объявления нового состава кабинета министров.
Интрига в одном – насколько повысят?
Как пишут сегодня федеральные издания, у правительства есть три варианта этого непопулярного в народе решения.
Первый вариант предполагает возраст выхода на пенсию для мужчин 65 лет, для женщин — 60 лет. Второй вариант — 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Это в планах Министерства труда и социальной защиты.
В третьем варианте, который хочет предложить Минфин, пенсионный возраст для мужчин увеличивается на пять лет — до 65 лет, а для женщин — на восемь лет, до 63 лет.
Как мы видим, в последних двух вариантах главными сачками у нас объявляются женщины…
Кроме того, кабмин рассматривает варианты механизма смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста. Один из них, возможность уйти на отдых досрочно, но с сокращённым размером пенсии.
И напоследок анекдот в тему…
1917-й. Революция свершилась. Ленин выступает перед рабочими:
- Товарищи, недалёк тот день, когда вы будете работать по восемь часов в день!
Толпа аплодирует.
- Но это только начало. Очень скоро, товарищи, вы будете работать по 5 часов в смену!
В толпе овации.
- Но и это ещё не предел, товарищи. Пройдут годы, и вы будете работать по 10 часов… да-да, я не ошибся – по 10 часов в неделю!
Пролетариат ликует и беснуется…
Ильич поворачивается к соратникам на трибуне:
- Нет, вы только посмотрите на них, Феликс Эдмундович – НИ ХРЕНА РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ…