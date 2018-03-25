Совсем работать не хотите? Кремль рассматривает варианты повышения пенсионного возраста

То, что повышение пенсионного возраста – штука неизбежная, стало ясно задолго до объявления нового состава кабинета министров.

Интрига в одном – насколько повысят?

Как пишут сегодня федеральные издания, у правительства есть три варианта этого непопулярного в народе решения.

Первый вариант предполагает возраст выхода на пенсию для мужчин 65 лет, для женщин — 60 лет. Второй вариант — 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Это в планах Министерства труда и социальной защиты.

В третьем варианте, который хочет предложить Минфин, пенсионный возраст для мужчин увеличивается на пять лет — до 65 лет, а для женщин — на восемь лет, до 63 лет.

Как мы видим, в последних двух вариантах главными сачками у нас объявляются женщины…

Кроме того, кабмин рассматривает варианты механизма смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста. Один из них, возможность уйти на отдых досрочно, но с сокращённым размером пенсии.

И напоследок анекдот в тему…

1917-й. Революция свершилась. Ленин выступает перед рабочими:

- Товарищи, недалёк тот день, когда вы будете работать по восемь часов в день!

Толпа аплодирует.

- Но это только начало. Очень скоро, товарищи, вы будете работать по 5 часов в смену!

В толпе овации.

- Но и это ещё не предел, товарищи. Пройдут годы, и вы будете работать по 10 часов… да-да, я не ошибся – по 10 часов в неделю!

Пролетариат ликует и беснуется…

Ильич поворачивается к соратникам на трибуне:

- Нет, вы только посмотрите на них, Феликс Эдмундович – НИ ХРЕНА РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ…