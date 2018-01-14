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Мусорную проблему в Архангельской области «Управление отходами» «подогреет» котлом отопительным водогрейным

Одна из управленческих интриг текущего года кто займется, наконец, мусором. Нужно было доказать именно свою уникальность, абы кому такую работу (и столько денег), не доверишь. И вот появляется такой уникум, позиционирующий себя как «арктический специалист». Имя ему - АО «Управление отходами», принявшее участие в открытом конкурсе на регионального оператора сферы ТКО, состоявшемся 6 марта в областном министерстве природных ресурсов и ЛПК. Критерий своей мощности подтвердила паспортом на котел отопительный водогрейный КВт(м)-0,35.

 

Согласитесь, слишком примитивно даже для глухой провинции (а мы не глухая). На несоответствие представленных показателей критериям конкурса указали юристы второй компании-претендента на роль регоператора, проанализировавшие конкурсную документацию «Управления отходами».

Каким образом этот самый котел, направленный на обеспечение помещений отоплением и горячим водоснабжением (исходит из самой номенклатуры незамысловатого агрегата), решит мусорную проблему в Архангельской области, история умалчивает. И не только история, но и технические специалисты. Согласно конкурсной документации, подтверждение критерия мощности – это «возможность осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию или захоронению ТКО в объеме не менее 10% от годового объема образования твердых коммунальных отходов».

Парадоксально, но в критерии экологичности значится этот же «универсальный чудо-котел» как «оборудование, позволяющее производить технологическое воздействие, направленное на снижение негативного воздействия на окружающую среду в отношении ТКО».

Тут и затаилась главная засада для «Управления отходами», готовящегося обмывать победу в конкурсе. По мнению экспертов, это грубейшее нарушение не поддается даже логическому мышлению, и еще раз свидетельствует либо о непрофессионализме компании-претендента на роль регионального оператора сферы ТКО, либо о «заполнении пробелов» за неимением ничего более подходящего. Хотя, быть может, в условиях низких среднегодовых температур «котел водогрейный», если и не решит мусорный вопрос, то «подогреет» проблему. Которую все равно кому-то придется решать.

Кстати, в близкой нам по климатической ситуации Мурманской области, где велось строительство распиаренного экотехнопарка, ситуация и без котла уже накалена до предела. На днях в тематической группе «Мурманск» в социальных сетях опубликовали сообщения от семей работников, задействованных в строительстве мусоросортировочного комплекса.

«Наши мужья с декабря месяца не могут получить зарплату, вы кормите каждый день завтраками. У всех семьи, кредиты, ипотеки, дети, да и кушать тоже хочется каждый день», - говорится в обращении, опубликованном Вконтакте.

Такой производственный скандал разгорелся при строительстве экотехнопарка стоимостью в 1,25 млрд рублей в поселке Междуречье под Мурманском.

По словам респондентов, сотрудники компании не были официально трудоустроены, поэтому сейчас не могут обратиться в трудинспекцию. Обычный прием, за которым в 99 случаях из 100 скрывается мошенничество. «Очень хотелось бы, что бы на все это обратили внимание контролирующие органы, это уже неоднократный случай невыплаты зарплаты и легальности трудоустройства», - говорится в обращении.

Рабочие до сих пор не получили зарплату за декабрь, который фактически был последним месяцем работы бригады (http://severpost.ru/read/63357/bank_view_info.php?bank_id=6).

Животрепещущая тема «кидняка по зарплате» затронула десятки пользователей интернета, а заодно подняла другую социально-важную тему – платежки за неоказанную услугу. Одна из жителей Мурманска в комментариях в группе сетует: «мусороперерабатывающий завод еще не работает, а в квитанциях будь добр заплати 150 рублей за переработку мусора. Спасибо, что улучшаете жизнь северян…».

«Прелесть» концессионных объектов северянам только предстоит испытать на себе. За прозрачность ценообразования за услугу по обращению с отходами в Чувашии, где тариф вырос в 10 раз, жители, общественники, представители ОНФ боролись несколько лет. Такой же путь прошли и жители Саратовской области.

Вот откуда у экспертов, следящих за аналогичной ситуацией в Архангельской области, и появились опасения. Ведь кандидат на выполнение работ по очистке региона от мусора, наше «драгоценное» АО «Управление отходами» в конкурсной документации упало от первоначальной стоимости работ аж на целых 25 %. В похожем положении уже была городская управа Архангельска, когда конкурс по благоустройству Петровского парка на демпинговых ценах выиграла подозрительная фирма без собственных активов и техники. В итоге время упущено, ничего не сделано, мусор еще долго оставался на газонах и аллеях парка.

В нашем же случае дополнительные расходы не заставят себя долго ждать – недополученные доходы придется компенсировать из областного бюджета. У кого есть лишние деньги?..

Лев Пастернак  

12 март 18:08 | : Экономика / Скандалы / Деньги

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