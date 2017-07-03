Мало смеха? В Архангельске хотят построить новый цирк

О том, что в столицу области может вернуться цирк, пишут федеральные СМИ, в частности, ИТАР-ТАСС.

Оказывается, городские и региональные власти ведут переговоры с Росгосцирком о строительстве нового здания.

Старое, расположенное в центре Троицкого проспекта (главная магистраль Архангельска), уже стало своеобразным поморским Колизеем, к его остову водят приезжих, рассказывают, как когда-то за этими стенами звучал веселый детский смех. Оно закрыто с 1989 года, хотя долгое время имело номинального директора – Михаила Милькиса. У здания не было собственной системы канализации (отходы жизнедеятельности цирковых животных смывались в ливневку, а далее в Северную Двину), протекала крыша, вымерзали стены… и прочие строительные недоработки.

Министр культуры Архангельской области Вероника Яничек подтвердила ведущиеся переговоры о строительстве многофункционального развлекательного комплекса, внутри которого будет предусмотрена цирковая арена.

Впрочем, в эти годы город совсем без цирка не оставался – на его территории успешно действует лауреат многих престижных премий детский цирк «Весар», работающий на арендованных площадках. Так же в столицу Поморья частенько заглядывают шапито.

Впрочем, из комментариев в соцсетях можно сделать вывод, что отсутствие собственного цирка – не самая острая проблема как города Архангельска, так и всей области в целом.

(на фото: что сейчас имеем)