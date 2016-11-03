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"Поморская лесопильная компания" презентует в Архангельске крупный инвестиционный проект

«Поморская лесопильная компания» готовится к презентации нового инвестиционного проекта «Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Архангельской области».

Параметры проекта:

Распиловка круглого леса в год – 1 500 тыс. м³

В т.ч.: 1 линия LINCK – 900 тыс. м³ (пиловочник d = 19 – 42 см)

2 линии распиловки тонкомера HS R200 – 600 тыс. м³ (пиловочник-тонкомер d = 10 – 18 см)

 

  • Сортировка круглого леса (пиловочника):

Сортировка 42 кармана – 2 ед.

  • Сушка пиломатериалов:

Тоннели – 9 шт.

Камеры периодического действия – 7 шт.

  • Обработка пиломатериалов:

Линия сортировки сухих пиломатериалов – 2 шт.

  • Котельная на кородревесных отходах 30 МВт.

3 котла * 10 МВт.

Дополнительно:

− Строительство бетонно-растворного завода (БРЗ) на промплощадке № 2 /Маймаксанское шоссе, 7/).

− Строительство железнодорожного контейнерного терминала на территории промплощадки № 1 /Добролюбова, 1/ для отгрузки ГП (пиломатериалы, гранулы) в контейнерные поезда.

− Технологический транспорт.

Производства древесных гранул в год – 150 тыс. т.

5 линий гранулирования с барабанной сушкой.

 

Объёмы инвестиций в лесопиление – 8 млрд. руб.

Создаваемые рабочие места с учетом занятости – 700.

Сроки реализации проекта: 4 квартал 2016 г. – 3 квартал 2020 г.

География проекта: Лешуконское, Березниковское, Шенкурское, Верхнетоемское лесничества.

ВСЕГО инвестиций в проект – 11.5 млрд. рублей   

 

 

 

07 февраль 14:09 | : Экономика

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