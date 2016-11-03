"Поморская лесопильная компания" презентует в Архангельске крупный инвестиционный проект

«Поморская лесопильная компания» готовится к презентации нового инвестиционного проекта «Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Архангельской области».
Параметры проекта:
Распиловка круглого леса в год – 1 500 тыс. м³
В т.ч.: 1 линия LINCK – 900 тыс. м³ (пиловочник d = 19 – 42 см)
2 линии распиловки тонкомера HS R200 – 600 тыс. м³ (пиловочник-тонкомер d = 10 – 18 см)
Сортировка 42 кармана – 2 ед.
Тоннели – 9 шт.
Камеры периодического действия – 7 шт.
Линия сортировки сухих пиломатериалов – 2 шт.
3 котла * 10 МВт.
Дополнительно:
− Строительство бетонно-растворного завода (БРЗ) на промплощадке № 2 /Маймаксанское шоссе, 7/).
− Строительство железнодорожного контейнерного терминала на территории промплощадки № 1 /Добролюбова, 1/ для отгрузки ГП (пиломатериалы, гранулы) в контейнерные поезда.
− Технологический транспорт.
Производства древесных гранул в год – 150 тыс. т.
5 линий гранулирования с барабанной сушкой.
Объёмы инвестиций в лесопиление – 8 млрд. руб.
Создаваемые рабочие места с учетом занятости – 700.
Сроки реализации проекта: 4 квартал 2016 г. – 3 квартал 2020 г.
География проекта: Лешуконское, Березниковское, Шенкурское, Верхнетоемское лесничества.
ВСЕГО инвестиций в проект – 11.5 млрд. рублей