Группа "Илим" - 35 млн рублей на социальные проекты Коряжмы

В 2017 году Группа «Илим» планирует направить на поддержку социальной сферы Коряжмы более 35 миллионов рублей, лесообеспечивающих районов Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми – около 21 млн. Решения приняты на заседании высшего совета благотворительного фонда «Илим-Гарант», которое состоялось 22 декабря
«Поддержаны все проекты и программы, заявленные для реализации на территории Коряжмы и лесообеспечивающих районов, - прокомментировала редакции «ТК» итоги заседания директор филиала «Западный» БФ «Илим-Гарант» Вера Пуртова. - Финансовую помощь получат 11 муниципальных образований: семь – в Архангельской области, Великоустюгский район (Вологодская область) и три района Республики Коми».
Традиционно получили одобрение членов высшего совета благотворительного фонда «Илим-Гарант» коряжемские программы поддержки детей-инвалидов – на их реализацию планируется направить около 1 миллиона рублей. Более 12,5 млн будет направлено на поддержку сферы образования, в том числе детских садов (6330 тысяч рублей) и обустройство спортивно-технической зоны школы №1 (3300 тысяч).
В рамках поддержки детского и любительского спорта будут профинансированы аренда спортсооружений, поездки юных спортсменов для участия в выездных соревнованиях, а также проведение в нашем городе чемпионатов и первенств - по плаванию, боксу, тяжелой атлетике, турнира по силовому многоборью, турнира по баскетболу памяти Алексея Воскресенского, фестиваля единоборств. Запланированная на это направление сумма финансовой помощи составляет около 11 миллионов рублей.
На поддержку сферы культуры планируется направить 3280 тысяч рублей, большая часть из них – 2,5 миллиона – пойдет на ремонт малого зала культурно-досугового центра. Получат финансовую помощь юные таланты - на поездки для участия в творческих конкурсах. Также будет оказана поддержка в проведении фестивалей «Танцующий апрель» и «Поленница».
В помощь сфере здравоохранения Коряжмы планируется направить 2125 тысяч рублей, детским домам юга Архангельской области – 505 тысяч, на реализацию корпоративной программы – выплату единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам комбината – около 5 миллионов рублей.
Напомним, что все проекты и программы вначале были рассмотрены экспертным советом филиала «Западный», прошли публичную защиту и, получив одобрение экспертов, после тщательной проработки смет были представлены высшему совету фонда.
(по материалам tk-online)