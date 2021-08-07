В Холмогорском районе магазин преобразовали в православный храм

Соборным богослужением отметили престольный праздник в храме преподобного Варлаама Хутынского в деревне Хомяковской Холмогорского района.
Литургию возглавил благочинный округа протоиерей Олег Шевчук, ему сослужили священник Андрей Чернушенко и иеромонах Феофил (Волик).
Отметим, что до революции в деревне был храм, освященный в честь преподобного Варлаама, потом церковь была утрачена. Современный храм располагается в здании бывшего магазина. Его выкупил приснопамятный священник Александр Аншуков, скончавшийся в сентябре 2021 года.
Преподобный Варлаам Хутынский жил в ХII веке, был сыном знатного новгородца и свои детские годы провел в Новгороде. В юношеском возрасте, удалившись в подгородний Лисичий монастырь, преподобный Варлаам принял постриг. Затем он поселился на уединенном холме над Волховом, в урочище, называвшемся Хутынь, в десяти верстах от Новгорода. В уединении преподобный Варлаам проводил суровую жизнь, совершая непрестанные молитвы и соблюдая очень строгий пост. Он ревностно подвизался в трудах: сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя слова Священного Писания: "Аще кто не хощет делати, ниже да яст" (2 Фес. 3, 10). К нему собрались некоторые из жителей Новгорода, желавшие разделить с преподобным труды и подвиги. Поучая приходивших, преподобный Варлаам говорил: «Чада, блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее. Не предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель — начало и корень всякого добра».
Вскоре была воздвигнута церковь в честь Преображения Господня и основан монастырь. Господь ниспослал преподобному для служения ближним дар чудотворений и прозорливости. Когда дни его приближались к концу, по Божию изволению прибыл из Константинополя священноинок Антоний — сверстник и друг преподобного. Блаженный, обращаясь к нему, сказал: «Возлюбленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами». Преподав наставление своей братии, заповедав хранить православную веру и постоянно пребывать в смирении, преподобный Варлаам преставился ко Господу 6 ноября 1192 года.
(по материалам Архангельской епархии)