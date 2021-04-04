В том же диапазоне. 249 новых ковидных в Архангельской области

Такую цифру суточного заражения указал в последней сводке региональный оперштаб. Выздоровели 56 человек.
Среди новых заболевших:
65 архангелогородцев;
46 жителей Плесецкого района;
23 новых случая выявлено в г. Новодвинске;
21 – в Пинежском районе;
20 – в г. Северодвинске;
13 – в Устьянском районе;
12 – в Мезенском;
11 – в Коношском;
по 9 – в г. Мирном и Онежском районе;
7 – в г. Коряжме;
5 – в Холмогорском районе;
3 – в Каргопольском округе;
по 1 – в г. Котласе, а также в Котласском, Лешуконском, Няндомском и Приморском районах.