Мэрия Архангельска уличила «Архтрансавто» в формальном подходе к медосмотру водителей автобусов

Основной перевозчик, который обслуживает 16 автобусных маршрутов, формально подходит к контролю за состоянием здоровья водителей – таковы выводы проверочного мероприятия.
Послерейсовые медицинские осмотры водителей автобусов проводятся по окончании рабочего дня в целях контроля состояния здоровья и выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
- Выявлено, что послесменный медицинский осмотр проводится не в полном объеме. Не осуществляется опрос, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, термометрия, измерение артериального давления и измерение пульса. По сути, медосмотр сводится к проставлению отметки в путевом листе, - рассказал о результатах проведенного контроля начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.
Также проводилась оценка послерейсового технического осмотра автобусов. В отдельных случаях он также осуществляется не в полном объеме - без проверки работоспособности стеклоочистителей и стоп-сигналов.
- Составлен акт, на основании которого предприятию «Архтрансавто» будет выставлена претензия. Перевозчик обязан устранить недочеты до следующего контрольного мероприятия, а оно состоится уже на этой неделе. В апреле также будут проводиться плановые и внеплановые контрольные выезды. Будем проверять организацию предрейсовых и послерейсовых медицинских и технических осмотров, санитарную обработку салонов на конечных остановках и добиваться выполнения перевозчиком всех требований, - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя главы города по инфраструктурному развитию Юрий Максимов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)