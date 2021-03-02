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Мэрия Архангельска уличила «Архтрансавто» в формальном подходе к медосмотру водителей автобусов

Основной перевозчик, который обслуживает 16 автобусных маршрутов, формально подходит к контролю за состоянием здоровья водителей – таковы выводы проверочного мероприятия.

 

Послерейсовые медицинские осмотры водителей автобусов проводятся по окончании рабочего дня в целях контроля состояния здоровья и выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

 - Выявлено, что послесменный медицинский осмотр проводится не в полном объеме. Не осуществляется опрос, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, термометрия, измерение артериального давления и измерение пульса. По сути, медосмотр сводится к проставлению отметки в путевом листе, - рассказал о результатах проведенного контроля начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

 Также проводилась оценка послерейсового технического осмотра автобусов. В отдельных случаях он также осуществляется не в полном объеме - без проверки работоспособности стеклоочистителей и стоп-сигналов.

 - Составлен акт, на основании которого предприятию «Архтрансавто» будет выставлена претензия. Перевозчик обязан устранить недочеты до следующего контрольного мероприятия, а оно состоится уже на этой неделе. В апреле также будут проводиться плановые и внеплановые контрольные выезды. Будем проверять организацию предрейсовых и послерейсовых медицинских и технических осмотров, санитарную обработку салонов на конечных остановках и добиваться выполнения перевозчиком всех требований, - подчеркнул исполняющий обязанности заместителя главы города по инфраструктурному развитию Юрий Максимов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

 

29 март 15:01 | : Будни

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